京站周年慶11／20開跑　萬件商品3折起

▲京站2024年周年慶推多重優惠。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

京站時尚廣場周年慶將從11／20至12／16登場，主打萬件商品3折起特惠價，消費滿3,800元即享滿千送百，搭配多重回饋活動和熱門商品加碼贈禮，活動期間除基本滿千送百方案外，還有買特定組合加碼200元禮券、特定業種滿額加碼，最高可享24%回饋。

京站周年慶推卡友單筆消費滿3800元送400元抵用券，今年再加碼「100元Qonline電子券」、3C家電單筆消費滿1萬元送500元抵用券；周慶首6日針對不同業種再加碼，保養品消費滿7,600元加送400元；香氛消費滿6,000元送300元；彩妝消費滿3,800元加送200元。

▲第一波卡友禮（11月21日）幾何皺褶購物袋，消費滿1,499元可兌換。

▲第二波卡友禮（11月28日）折疊式行李箱拉桿旅行袋，消費滿1,499元可兌換。

京站表示目前1月至10月整體業績跟去年相比仍微幅成長，在目前的消費市場上已屬不易，餐飲、女裝與飾品的貢獻度最高，其中女裝的客單價可達到2,300元，預計之後天氣變冷後，冬裝銷量提高，預計客單價會更高。

▲1F IPSA 流金水正正得正組，原價4,350元，特價2,610元。

▲1F KIEHL'S 金水發燒組，原價5,160元，特價2,385元。

周年慶祭出館內美妝特惠組，IPSA的流金水套組原價4350元，特價2610元；MISS 21的經典瑪莉珍平底鞋原價5,680元，特價3,080元，其他包括ASICS的GEL-KAYANO 14、GIANT的FastRoad E+電動自行車均有優惠價。購物達指定金額還有機會獲得多樣回門禮，首批贈品包括幾何皺褶購物袋，後續還有折疊式旅行袋等實用贈品。

▲第一波卡友禮（11月20日）化妝品、內衣、香氛單櫃消費累計滿6000元，還可獲贈保溫足浴泡腳袋。

業者表示，周慶針對Q卡友單日消費滿6,000元，可參加抽獎，有機會贏得價值14萬的黃金金磚、印尼峇里島渡假之旅、日本銀山夜雪景之旅等獎項。此外，為迎接京站15周年慶，12／11日將舉行特別派對，邀請150位姓名中有「金」或「銀」的顧客，並可獲贈獨家紀念品。

▲SOGO 2024周年慶進入第二波，廠商再加碼隱藏版美妝特惠組。（圖／記者蔡惠如攝）

11月百貨周年慶重頭戲落腳台北東區，SOGO台北店三館把握12天檔期端出優惠，SOGO今11／13正式進入第二波優惠，除原本滿千送百方案、滿額送之外，還祭出「美型電子鍋」、「20公升電烤箱」等加碼消費禮吸客，業者表示周年慶進入收尾期廠商紛紛加碼，忠孝館推「隱藏版」美妝特惠組，復興館則有精品早春單品報到，連超市都推日本麝香葡萄兩串899元搶客。

隨11／13 SOGO週年慶進入二波促銷，忠孝館祭出多款加碼優惠，美妝包括HR、Kiehl’s、植村秀、海洋拉娜都推出隱藏版特惠組，還有原價4,680元至9,980元的潮流靴款，單一價2,500元；CONVERSE則加碼超級品牌日全面7折優惠，超市也再推日本麝香葡萄2串899元優惠。另11／18再推特別回饋禮，單日消費滿4,800元可獲3人份輕巧美型電子鍋。

▲忠孝館Fresh Mart 日本長野縣麝香葡萄(9房) 原價1串599元，特價2串899元，限2000串。（圖／業者提供）

復興館除精品早春單品到貨之外，針對服飾樓面再加碼，7樓單筆消費滿1萬元現抵1,000元；6樓單筆消費滿15,000元送800元抵用券，此外家電、美妝特惠組都有額外加碼，11／18也推APP加碼消費禮，當天全館累積消費滿1萬元，即可獲可烤全雞20公升的歌林電烤箱。

▲復興館獨家ONLY SOGO，TORY BURCH Eleanor小號兩用單肩包，售價27,900元。（圖／業者提供）

SOGO台北三館周年慶忠孝館特定30間美妝、香氛品牌滿3,000元送500元抵用券回饋，忠孝、復興館美妝單櫃消費滿6,000元送800元；中國信託全卡男女裝、女鞋、鍋具、寢飾消費滿6,000元送600元抵用券；精品單日累計消費滿2萬元送2,000元抵用券。

新光三越DIAMOND TOWERS也表示，服飾業種成長超過1成以上，以圍巾、大衣表現良好。MAISON KITSUNÉ 、ARTIFACTS、TRENDS、Agnes.b等服飾品牌持續引進新品、熱銷品，成長也都有雙位數以上。化妝品單筆消費滿2,000元送2,000點、全館累計消費滿5,000元送5,000點。