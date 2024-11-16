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最強天母美食特輯！6間必訪餐廳連在地人都讚不絕口

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文／MENU美食誌

被稱為天龍國的天母，隱藏了不少厲害的優質餐廳，小編帶你一探究竟。

MaoInn Steak 錨隱廚牛排館
忠誠路二段40巷16號

老闆是雅室牛排的創辦人之一，店內提供牛排、龍蝦、義大利麵、燉飯，推薦酥炸黑潮軟殼龍蝦、美國Prime紐約客牛排和澳洲榖飼火烤厚牛舌。

▲MaoInn Steak 錨隱廚牛排館。（圖／美食客Bonnie提供）

金蓬萊遵古台菜餐廳
天母東路101號

有著連續5年獲得台北米其林一星加持的金蓬萊，店內裝潢時尚中兼有東方的典雅，推薦排骨酥、麻油腰花、放山雞、白菜滷、佛跳牆、香炸芋條和油爆蝦。

▲金蓬萊遵古台菜餐廳。（圖／美食客•¥•~獅子大鳴大放提供）

KANPAI CLASSIC 天母店
忠誠路二段 200號

店家打造世界唯一的ROBBINS ISLAND澳洲和牛燒肉專門店，裝潢為和風摩登風格，並提供6間特別的包廂，推薦生牛肉手卷、現切肋眼牛排和義式薄片生和牛。

▲KANPAI CLASSIC 天母店。（圖／美食客VH提供）

馨亞法式餐廳
天母東路80號一樓

老闆為法國人，提供經典的傳統法式餐酒佳餚，所有品項採取單點式搭配，並有種類多元的酒單，推薦脆皮油封鴨腿、煎烤美國特級肋眼牛排和羅西尼牛排。

▲馨亞法式餐廳。（圖／美食客Zeus提供）

上海鄉村 天母別館
忠誠路二段55號5樓

道地的江浙菜，融入台灣在地食材，菜色相當多元化，提供前菜、主食、海鮮、肉品、點心，推薦松露蝦貝滑蛋、鮮蟹粉泡飯、干絲牛肉絲和蟹粉獅子頭。

▲上海鄉村 天母別館。（圖／美食客兩隻豬的日常提供）

崧割烹
福華路157巷5號

日本料理搭配法式饗宴的雙重奏，店家在挑選食材及處理上非常用心，由雙主廚混搭上菜，十九品套餐日法穿插，每道料理都精緻且相當有水準。

▲崧割烹。（圖／美食客amy9505提供）

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※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵

關鍵字：

美食誌, 天母, 餐廳, 美食

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