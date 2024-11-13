最害怕作哪一種夢？測試內心最恐懼的事情

記者李薇／台北報導 圖／達志示意圖

每個人都有恐懼的事情，但你能知道自己真實害怕的東西是什麼嗎？以下這個心理測驗，可以分析出你一直在逃避的問題，還有害怕的原因，非常準，一定要試試。

Q：以下4個夢境你最害怕哪一種？

A.死亡相關，漫無目的的找東西

B.從高處墜落，找不到家

C.被人追逐，到處躲藏

D.下暴雨，被洪水吞噬

A.死亡相關，漫無目的的找東西

你害怕茫然感，你對於生活有很多的想法，卻從來不敢去嘗試，因為你無法接受失敗的感覺，所以一直以來都是跟隨命運的安排前進，一旦沒有推進，你就會感到恐懼，雖然有很多想像，卻從未考慮過自己需要什麼，導致陷入對未來的迷茫感，其實只要敢輸，就不會迷惘。

B.從高處墜落，找不到家

你缺乏歸屬感，你在社會上就像是遊牧民族，從未在某個地方扎根，對於任何人事物都不走心、不深交，你很喜歡這樣自由的感覺，因為你討厭別人帶著目的性的接觸，所以乾脆不要投入感情，就不會有負擔，很有可能是跟你小時候受過背叛與欺騙有關。

C.被人追逐，到處躲藏

你害怕承擔責任，你不喜歡為任何事情付出代價，只要遇到需要收尾的事情，就會感受到束縛、被困住的不適，所以你常常會逃避很多事情，希望周遭的人可以為你擔下一切，導致身體雖然隨著年齡有成長，但是心智一直都像小孩，一有點重擔就會內心煩躁。

D.下暴雨，被洪水吞噬

你害怕別人看透自己，你的內心有很多秘密，對於周遭的人總是設置層層關卡，不想讓任何人進入，擔心只要自己被看透，就會失去存在的尊嚴，比起赤裸裸更為羞恥的感覺，因為你喜歡有神秘感，加上當對方不太熟識你的時候，會給予較多的尊重。