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周年慶冷知識　百貨預購會一開始不是為搶業績？

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▲SOGO 2024周年慶首日。（圖／記者蔡惠如攝）

▲SOGO忠孝館2024周年慶開打首日。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

下半年從9月開始進入台灣購物中心、百貨的周年慶促銷熱祭，其百貨周年慶不單只是提供折扣而已，還能反應台灣整體消費市場的趨勢，而周年慶促銷更是百貨全年營收的重要檔期，短短的12天至一個月促銷期，平均可佔百貨全年25％營業額，近年百貨除了正檔期之外，也會在之前進行預購會，創立百貨預購會之先的SOGO百貨表示，預購會的舉辦，其實一開始不是為了搶業績。

近日適逢SOGO第38年周年慶，光忠孝館每日就破10萬人次來客，忠實客戶一手拿購買的商品，另一手拿百貨贈品，買得不亦樂乎，提袋率幾乎百分之百，其實SOGO主顧客與百貨淵源甚久，許多人都從年輕買到老，帶著孩子跟孫子來購物，還有看到不少50多歲中年顧客，帶著父親母親來逛周年慶，這些顧客正是見證台灣購物市場起飛的一代。

▲SOGO 2024周年慶首日。（圖／記者蔡惠如攝）

台灣百貨周年慶是特有的購物嘉年華景象，而更熟悉周年慶促銷的民眾，就會知道周年慶檔期開打前，有「預購會」的存在，其預購會是百貨、品牌邀請特定消費者，在周年慶前「搶先」取得優惠訊息並先下訂單，一開始僅有幾間大型百貨施行，現已成為普遍的現象，因為參加預購會的消費者都是主力客，百貨業者也能從預購會的銷售狀況，來推估百貨正檔期的業績。

第一個開設「預購會」的百貨，便是SOGO忠孝館，SOGO忠孝館是台灣首間與日本公司合作開設的百貨公司，開幕當時是台灣樓地板規模最大的百貨，引進細緻的日式服務，百貨預購會推手、SOGO資深副總吳素吟表示：「預購會在SOGO至少已經實行15個年頭了，一開始不是為了搶業績，是為了服務客戶。」

▲SOGO 2024周年慶首日。（圖／記者蔡惠如攝）

吳素吟回憶，那時的發想很簡單，SOGO周年慶是年度最大優惠的檔期，因為人潮實在太多，主顧客在人潮紛亂的時候，實在很難好好地買東西，所以才想說將主顧客跟周年慶人潮分開，以預購會的方式來疏散，這樣才能好好地進行服務，那時只是很簡單的想法而已。

SOGO補充，目前自家的預購會還是以美妝為主力，預購會的力度拿捏要準確，不然很容易影響周年慶正檔期的業績跟人潮。而提供的優惠方案也會有些微不同，周年慶排隊商品的限量特惠組仍是回饋最高，才不會失去周年慶的本意。

關鍵字：

百貨, 周年慶, 預購會, 台灣, 購物市場

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