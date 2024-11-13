可愛到尖叫！只送不賣「小精靈粉撲」怎麼拿攻略　眼影盤幽靈會走迷宮變電玩

記者李薇／台北報導、攝影

美妝在每一年都會有很多聯名或是合作系列，各種常賣單品換上新包裝，不僅給人一種煥然一新的新鮮感，更是可以為枯燥的日常帶來歡樂氛圍，最近就有不少好物，一定要入手。

＃BOBBI BROWN X PAC-MAN 限量聯名系列





「PAC-MAN小精靈」可以說是很多人小時候的回憶，超可愛的黃色小精靈會在迷宮中穿梭賺取積分，躲避可怕的幽靈，2024年美妝品牌BOBBI BROWN就與它合作，推出非常療癒的聯名系列，品項超齊全，從8色眼影盤、潤唇精華、唇膏、氣墊粉餅、蜜粉餅等通通有，只要是經典熱賣的單品，幾乎都換上繽紛設計，還沒正式開賣就已經有粉絲在搶！

聯名美妝單品超多，其中，最欠收的絕對是PAC-MAN 8色眼影盤，直接把所有幽靈經典色變成眼彩，4色霧面加上4色珠光組成，要清冷、要日常、要時髦通通可以一盤搞定，細緻的粉質更是服貼到無法用言語形容，重點是包裝粉盒上面的設計，直接是迷宮設計，連幽靈都會動起來，精準復刻遊戲機台介面，有夠狂。

另外，這次聯名絕對會讓人尖叫的輕隱毛孔蜜粉餅，看似僅是金色迷宮包裝，打開粉體變成蘋果刻印，但是當你買下它之後，就可以立刻獲得限量的「PAC-MAN粉撲」，直接是大隻藍幽靈粉撲8-bit顆粒感圖案，中間緞帶可以放下三隻手指，拿在手上補妝，簡直萌到讓人發瘋。

＃Kiehl’s契爾氏 2024聖誕限定系列

從紐約藥房起家的契爾氏今年聖誕節找來布魯克林設計工作室Public/Official合作，藉由設計師Heidi Chisholm與Richard Hart之手，讓經典又熱賣的保養系列，換上超潮的流行新包裝，將布魯克林具有代表性的繽紛塗鴉，裝點在金盞花化妝水、冰河醣保濕霜、亞馬遜白泥面膜，立刻變得又酷又帥。

每一款都已經太熱賣，但只推一款必收的話，絕對是「冰河醣蛋白保濕霜125ml」，比起常態款更大罐的設計，不僅可以對抗接下來的乾燥冬季，超療癒的奶油質地，用過的人都沒辦法回去，而且125ml更是之前大缺貨的容量，連有錢都買不到，現在入手不用等，還有超時髦包裝，絕對要收。