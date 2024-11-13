Red Velvet Irene用暖暖包配CELINE新爆款　Jisoo秀DIOR包連背影都超正

記者林明瑋／台北報導

包包尺寸的流行變來變去，最實用且不受影響的還是「適中」大小，近期韓團Red Velvet隊長Irene現身南韓仁川機場，手上的CELINE Louise包便是一例，輪廓簡約好搭也好用，Irene拎著包包同時還抓著暖暖包，花呢短外套顯然不夠抵擋低溫；Jisoo用的DIOR Caro後背包也很受歡迎，搭配百褶短裙與長靴，讓她連背影都很迷人。

▲Red Velvet隊長Irene日前現身南韓仁川機場，手上拎著CELINE Louise包，同時握著暖暖包。（圖／品牌提供，以下同）



▲Louise光滑牛皮包，附有可拆除的拉鍊內袋，中尺寸115,000元。





▲Jisoo穿著百褶裙配DIOR Caro小型後背包，相當俏麗。（圖／翻攝sooyaaa__ IG）



▲DIOR Caro小羊皮小型後背包110,000元、中型後背包125,000元。

CELINE的新任創意總監Michael Rider將在2025年初接掌，屆時風格有什麼變化不得而知，但在Hedi Slimane手中的CELINE，包款常以Triomphe標誌表明身份，輪廓洗鍊俐落，新推出的Louise亦然，外型略帶方正但線條柔和，具水桶包的特質，但又不過度隨興慵懶，很有爆款相。

Louise的翻蓋有Triomphe金屬扣畫龍點睛，不想太搶眼，也有單純旋扣的款式，可拆卸式的內袋方便收納，不用擔心撈不到東西，相當貼心，除了皮革，秋冬還有羊毛裝飾的設計，溫暖又可愛。Red Velvet Irene穿著CELINE黑色粗花呢外套與工裝長褲，巧妙平衡了正式和休閒，手中的黑色Louise包雖然低調但很有存在感。

▲CELINE Louise淡杏色光滑牛皮革小型手袋，105,000元。



▲CELINE光滑牛皮革水桶包，94,000元。



▲CELINEClara標誌印花羊毛革手袋，87,000元（左）、Louise牛皮絨面革及羊毛革中號手袋130,000元（右）。

後背包一直有支持者，可以空出雙手更方便之外，大尺寸輕鬆自在、小尺寸俏麗可愛，DIOR Caro系列在2025早春度假加入的後背包新成員，便具備這些強項，包身以光滑皮革製作，絎縫大型籐格紋，袋蓋裝飾著金色的CD字母、金色飾面提把，一切都是經典元素，有兩種尺寸、多種顏色，任何風格的女孩都有適合的款式。

▲陳庭妮拎著DIOR Caro後背包，又帥又俏麗。（圖／翻攝chen_ting_ni IG）



▲詹子萱以杏仁奶茶色DIOR Caro後背包搭配簡單的T恤、牛仔褲。（圖／翻攝tzuhsuan.cha IG）



▲DIOR Caro小羊皮籐格紋後背包小型款，110,000元。

Jisoo選擇的是不敗的黑色小型款，搭配長袖T恤、百褶短裙與長靴，很有學生氣息，陳庭妮也用了同款，她穿著黑色上衣與牛仔褲，帥帥地拎著小型後背包，簡單又有型，詹子萱的杏仁奶茶色小型後背包與簡單的T恤牛仔褲相當合拍，吳子霏則以粉紅色後背包與灰黑色服裝，打造出又酷又甜的滋味。

▲吳子霏用粉紅色DIOR Caro後背包。（圖／翻攝ellenwuuuuu IG）



▲林奕嵐一身黑色服裝搭配DIOR Caro後背包。（圖／翻攝charlizelamb_ IG）