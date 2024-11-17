李棟旭曬新歡行李箱黑皮褲太帥　aespa寧寧人間VERSACE露背溝辣翻

▲Samsonite亞太區形象大使李棟旭攜全新Zenpod系列亮相，為Z世代旅人示範精緻旅程體驗。（Samsonite提供）



圖文／鏡週刊

精品品牌願意花大錢找來藝人代言，就是看在他們能夠賣面子、帶動買氣。因此，無論是代言人或者是品牌形象大使，為最新主打系列做出完美演繹絕對是必須；近期形象大片紛紛出籠，包括鞋款、包包服飾、甚至是行李箱都有令粉絲好欣賞的照片，讓我們來看看吧！

韓流旅行家

韓國影星李棟旭今年起正式成為Samsonite亞太區形象大使，在最新的Zenpod系列形象照中，他身穿亮橘色毛衣搭配黑色皮褲，穿梭於充滿華麗精緻細節的酒店，顯現出韓流巨星光鮮亮麗周遊列國宣傳工作的生活型態；而一旁低調沉穩的黑色Zenpod行李箱，則悄然流露出極簡純粹的內在追求，正如李棟旭對簡單生活的深層嚮往。

▲Zenpod系列的象牙白色簡約精緻又低調俐落。（Samsonite提供）

這包有聲音

▲早前宋雨琦出席TORY BURCH香港Animal House活動。（TORY BURCH 提供）

學霸、韓國女團(G)I-DLE成員宋雨琦拿下了TORY BURCH品牌包袋及鞋履系列代言人身分，除了拍攝2024假日系列形象大片之外，有別於其他藝人與品牌之間的合作，TORY BURCH對她的重視與禮遇，是選用她的全新單曲〈Radio （Dum-Dum）〉作為背景音樂，在演繹新品時一邊強力放送新歌，完全雙贏局面。

▲宋雨琦為TORY BURCH拍攝的2024假日系列形象大片。（TORY BURCH 提供）

夢幻度佳節

▲VERSACE全球品牌大使寧藝卓示範HOLIDAY系列形象大片。（VERSACE提供）

身為VERSACE全球品牌大使、也是女團aespa主唱的寧藝卓，在演繹佳節系列宣傳形象大片時，完美體現品牌一貫奢華風格和破格精神，傳達出節日的夢幻氣息；一張背部鏤空細節添上品牌標誌性的金屬網紗的造型，令人驚豔，而各式華美的配件則在可以隆重也能休閒的包款上火力全開的展現。

▲VERSACE HOLIDAY系列Tag Bag。價格店洽。（VERSACE提供）

▲VERSACE HOLIDAY系列節慶蠟燭。價格店洽。（VERSACE提供）

▲VERSACE HOLIDAY系列針織衣物系列。價格店洽。（VERSACE提供）

小髒鞋耍帥

▲易烊千璽的白色皮革款鞋履搭配黑色天鵝絨套裝，展現隨興優雅的都市風範。（Golden Goose提供）

粉絲口中暱稱的「小髒鞋」Golden Goose日前宣布推出全新之作「Space-Star Cube」鞋履，並攜手今年8月開始合作的品牌全球代言人易烊千璽演繹形象大片。這雙全新鞋款有著現在最火紅的無性別中性設計，並以鞋底的加厚輪廓成為升級焦點，無論是黑色麂皮、煙草色麂皮或白色皮革款等3種配色，皆能營造出帶有奢華感卻又不忘品牌經典的標誌性歲月留痕。

▲Golden Goose Space-Star Cube系列提供3種配色。（Golden Goose提供）

更多鏡週刊報導

【靚鑑賞】雪地最美風景

【靚鑑賞】足上有光

【靚鑑賞】暖暖包無誤