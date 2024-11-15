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秋冬Y3K熱潮不退！小CK銀色愛心包有蝴蝶結、Gap聯名F／CE.機能風必收

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（圖／品牌提供）

▲韓星都在瘋的Y3K潮流，Gap、CHARLES & KEITH秋冬款式都可以看到金屬色、前衛設計元素的細節。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

從韓團aespa到Lisa都在瘋的「Y3K」潮流，其實指的是以大膽繽紛色彩的Y2K為基礎，並加入時下年輕人對於AI、社群、網路、元宇宙等未來生活想像的趨勢，所以可以看到像是金屬色、前衛設計元素的細節，會大量出現在服裝或包包配件上。

而今年秋冬這股Y3K熱潮依舊沒有停燒，小CK（CHARLES & KEITH）的冬日限定包款，便主打以可愛蝴蝶結結合金屬冷調與個性暗黑，又甜又酷魅力滿分！不論是擁有超高人氣的愛心包款，保留經典的菱格壓紋與迷人愛心包廓，再換上點綴有蝴蝶結的銀黑皮革，只要2,200元有找的價格，想要一次全包很可以XD；另外廣受大家喜愛的明星包款流浪包，也搭上本次的酷甜關鍵字，推出有著強烈科技金屬質感的銀色款式，並使用個性鍊條及浪漫蝴蝶結裝飾，讓整體更吸睛。

CHARLES & KEITH冬日限定蝴蝶結酷甜愛心包／2,190元（圖／品牌提供）

▲CHARLES & KEITH冬日限定蝴蝶結酷甜愛心包／2,190元。（圖／品牌提供）

CHARLES & KEITH冬日限定蝴蝶結酷甜肩背包／2,390元（圖／品牌提供）

▲CHARLES & KEITH冬日限定蝴蝶結酷甜肩背包／2,390元。（圖／品牌提供）

CHARLES & KEITH冬日限定蝴蝶結酷甜流浪包／2,790元（圖／品牌提供）

▲CHARLES & KEITH冬日限定蝴蝶結酷甜流浪包／2,790元。（圖／品牌提供）

同場加映！如果妳是蝴蝶結控，在小CK不只有蝴蝶結限定包可以買，還有使用金屬感緞面布料的蝴蝶結尖頭鏤空細跟鞋，跟復古薄底設計的Cece蝴蝶結緞面休閒鞋，不管通勤通學都百搭。

CHARLES & KEITH蝴蝶結肩頭鏤空細跟鞋／1,990元、Cece蝴蝶結緞面休閒鞋／2,390元（圖／品牌提供）

▲CHARLES & KEITH蝴蝶結肩頭鏤空細跟鞋／1,990元、Cece蝴蝶結緞面休閒鞋／2,390元。（圖／品牌提供）

美式休閒品牌Gap，近期也宣布攜手日本機能服飾品牌F/CE.®，推出一系列很能展現Z世代Y3K風潮的聯名單品。F/CE主理人山根敏史（Satoshi Yamane）於訪談中透露在思考如何成功融合兩個品牌時，腦中浮現的是在大都會高樓林立的城市景觀中享受戶外活動的畫面，因而以「近未來主義」來定義此次主題。

此次全新聯名系列將F/CE.®的前衛風格碰撞Gap實用設計的DNA ，打造出「無界穿型」風格。（圖／品牌提供）

▲此次全新聯名系列將F/CE.®的前衛風格碰撞Gap實用設計的DNA ，打造出「無界穿型」風格。（圖／品牌提供）

在設計此聯名系列時，山根敏史將F/CE.®的服裝技術與細節疊加在Gap獨有的美式風格上，例如F/CE.®標誌性的可拆卸穿搭設計外套、類似釣魚服的功能性口袋則在大學衣跟背心與長褲上處處可見，並應用顏色與材質上的對比凸顯細節，展現科技與機能感。

可拆卸式防潑水羽絨服／9,499元、可拆卸式撞色連帽外套／4,499元、撞色拼接上衣／2,699元（圖／品牌提供）

▲可拆卸式防潑水羽絨服／9,499元、可拆卸式撞色連帽外套／4,499元、撞色拼接上衣／2,699元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, Y3K, CHARLES & KEITH, Gap

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