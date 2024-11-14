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東區超市熱戰迎最後周末！SOGO、新光三越熱銷單品大公開

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▲SOGO、新光三越超市熱銷單品大公開。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供）

▲SOGO、新光三越超市熱銷單品大公開。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

東區商圈包括SOGO台北三館、新光三越DIAMOND TOWERS即將迎來周年慶最後周末，除了美妝、家電跟服飾促銷殺到不行之外，超市也是重頭戲，SOGO與新光三越均端出超值優惠吸客，囊括生鮮、乾貨跟千項生活用品全折扣，超市樓層均是2家人氣最高的熱點之一，業者也公布最熱賣單品前5名，把握最後周慶週末快補貨吧！

SOGO忠孝Fresh Mart周慶熱銷TOP 5：
元增水產生食干貝3S1kg，一盒原價2,600元，特價買一送一。
▲SOGO、新光三越超市熱銷單品大公開。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供）

日本長野縣麝香葡萄（九房），原價1串599元 特價2串899元，限2000串，每日限量。
▲SOGO、新光三越超市熱銷單品大公開。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供）

百益橄欖油1L，6瓶原價3,720元，特價3,114元。

▲SOGO、新光三越超市熱銷單品大公開。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供）

PG 4D立體洗衣球補充包（室內晾），92顆X4袋原價4,400元，特價2,888元。

▲SOGO、新光三越超市熱銷單品大公開。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供）

黑豆桑天然品古早金豆醬油550ml，6瓶原價2,160元，特價1,080元。 

▲SOGO、新光三越超市熱銷單品大公開。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供）

新光三越DIAMOND TOWERS美麗市場周慶熱銷TOP 5：
日本長野麝香葡萄（九房），日賣百串，單串原價650元，特價580元。

▲SOGO、新光三越超市熱銷單品大公開。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供）

經典帕內朵尼水果麵包1000g-輕奢款，適逢年末佳節來臨，許多民眾採買節慶商品，之前評價超高造成熱賣，銷售量累積破百顆，一盒原價1,980元， 特價1,780元。

▲SOGO、新光三越超市熱銷單品大公開。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供）

普羅西歐特級初榨橄欖油500ml，橄欖油一項是周慶囤貨常客，銷售破千罐，6入原價5,840元，特價2,899元。

▲SOGO、新光三越超市熱銷單品大公開。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供）
橄欖王冷壓未過濾初榨橄欖油3L，銷售破百箱，一箱原價4,200元，特價3,450元。

▲SOGO、新光三越超市熱銷單品大公開。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供）

冷藏澳洲和牛牛沙朗心600g，是氣溫漸低在家的華麗一品，銷售超過200份，一盒原價600元， 特價299元。

▲SOGO、新光三越超市熱銷單品大公開。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供）

關鍵字：

超市, 周年慶, 優惠, 生鮮, 乾貨

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