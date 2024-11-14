fb ig video ETtoday search mobile

不到500元！超可愛美妝交換禮物　香氛泡澡又幫助癌童意義無價

>

記者李薇／台北報導

聖誕節就在年末了，很多人會想玩交換禮物的遊戲，想要從美妝下手，卻擔心荷包負荷不了？以下就分享500元左右的超強單品，不僅價格超親民，送人送禮都是別具心裁的選擇。

＃LUSH 破蛋巨龍汽泡彈，售價450元

▲LUSH,SABON,INNISFREE,蕾莉歐,聖誕禮物,聖誕節,交換禮物。（圖／記者李薇攝）

▲LUSH,SABON,INNISFREE,蕾莉歐,聖誕禮物,聖誕節,交換禮物。（圖／品牌提供）

有什麼會比送禮同時又做善事更優秀的禮物？LUSH共同創辦人Constantine家族中，一位年幼的孩童Dexter在7歲因為罕病去世，年紀輕輕患上橫紋肌肉瘤，卻因為研究資金缺乏、沒有治療方法而離開，因此，LUSH就以Dexter在接受治療期間最愛的小熊玩偶名字「Crackle」命名，調製出擁有甜蜜糖果香氣的破蛋巨龍汽泡彈，只要購買一顆，LUSH將所有收益（不扣除成本），全數捐贈給兒童癌症慈善機構Alice's Arc致力讓更多孩童能重獲新生。

＃SABON 美好年代沐浴球，160g、售價450元

▲LUSH,SABON,INNISFREE,蕾莉歐,聖誕禮物,聖誕節,交換禮物。（圖／品牌提供）

SABON可以說是近年很受到歡迎的人氣品牌，想送好友體驗療癒香氣，可以選擇這次SABON以19世紀香氛酒店為主題的全新限量香氣「美好年代」，百合花香隨著沐浴蒸氣的煙霧繚繞，在死海精華與有機初榨甜杏仁油環抱下，打造出細緻柔潤的滑順膚質。

＃INNISFREE 我的香氛護手霜限量組，售價465元

▲LUSH,SABON,INNISFREE,蕾莉歐,聖誕禮物,聖誕節,交換禮物。（圖／記者李薇攝）

INNISFREE的護手霜一直以來都是很受歡迎的單品，2024年聖誕節，再次以繽紛活潑的Y2K包裝，打造色彩絢麗的限定禮盒，粉色甜美果香調、綠色花朵麝香調、藍色清新麝香調三種不同的香氣，賦予雙手滋潤感受。

＃LUSH 聖誕老人禮盒，售價550元

▲LUSH,SABON,INNISFREE,蕾莉歐,聖誕禮物,聖誕節,交換禮物。（圖／品牌提供）

聖誕節最重要的主人翁絕對是聖誕老人，這次搭配雪人組成兩大經典巨星的禮盒，是散發胡椒薄荷和檸檬香氣的汽泡彈，放進熱水裡面迅速可以打造出溫暖又療癒的泡澡時光，絕對是年末很棒的舒壓組合，同時更有過節放鬆氛圍。

＃蕾莉歐 瑰蜜護手潤唇組，售價650元

▲LUSH,SABON,INNISFREE,蕾莉歐,聖誕禮物,聖誕節,交換禮物。（圖／品牌提供）

蘊含天然植萃的蕾莉歐擁有各種不同香味的護膚單品，以玫瑰香調為主的兩款單品搭配成聖誕組合，包括：玫瑰三重奏護手霜40ml、玫瑰保濕護唇膏5.5ml，原價1000元僅賣650元，全台限量1200組。

關鍵字：

LUSH, SABON, INNISFREE, 蕾莉歐, 聖誕禮物, 聖誕節, 交換禮物

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

吳姍儒曬包不手軟！私下最愛CHANEL　還是資深愛馬仕馬迷

吳姍儒曬包不手軟！私下最愛CHANEL　還是資深愛馬仕馬迷

外表社牛實則超內向三大星座！TOP 1把隨和當掩護　任何事不走心的孤獨感

外表社牛實則超內向三大星座！TOP 1把隨和當掩護　任何事不走心的孤獨感

「5個徵兆」代表你工作倦怠　趕快調整否則有礙健康

「5個徵兆」代表你工作倦怠　趕快調整否則有礙健康

最害怕作哪一種夢？測試內心最恐懼的事情 成為別人眼中「一直想深交的朋友」　只要具備2種特質 營養師：麥當勞厚鬆餅堡碳水高　單點搭配無糖茶熱量不破表 成功人士管理時間7原則　「不要把行程塞滿」 Red Velvet Irene用暖暖包配CELINE新爆款　Jisoo秀DIOR包連背影都超正 星巴克2024小熊車車桌曆好萌　成辦公桌最療癒風景 楊紫瓊從夢露金髮變妹妹頭　獨一無二珍珠鍊襯百變天后

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面