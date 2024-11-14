不到500元！超可愛美妝交換禮物　香氛泡澡又幫助癌童意義無價

記者李薇／台北報導

聖誕節就在年末了，很多人會想玩交換禮物的遊戲，想要從美妝下手，卻擔心荷包負荷不了？以下就分享500元左右的超強單品，不僅價格超親民，送人送禮都是別具心裁的選擇。

＃LUSH 破蛋巨龍汽泡彈，售價450元



有什麼會比送禮同時又做善事更優秀的禮物？LUSH共同創辦人Constantine家族中，一位年幼的孩童Dexter在7歲因為罕病去世，年紀輕輕患上橫紋肌肉瘤，卻因為研究資金缺乏、沒有治療方法而離開，因此，LUSH就以Dexter在接受治療期間最愛的小熊玩偶名字「Crackle」命名，調製出擁有甜蜜糖果香氣的破蛋巨龍汽泡彈，只要購買一顆，LUSH將所有收益（不扣除成本），全數捐贈給兒童癌症慈善機構Alice's Arc致力讓更多孩童能重獲新生。

＃SABON 美好年代沐浴球，160g、售價450元

SABON可以說是近年很受到歡迎的人氣品牌，想送好友體驗療癒香氣，可以選擇這次SABON以19世紀香氛酒店為主題的全新限量香氣「美好年代」，百合花香隨著沐浴蒸氣的煙霧繚繞，在死海精華與有機初榨甜杏仁油環抱下，打造出細緻柔潤的滑順膚質。

＃INNISFREE 我的香氛護手霜限量組，售價465元

INNISFREE的護手霜一直以來都是很受歡迎的單品，2024年聖誕節，再次以繽紛活潑的Y2K包裝，打造色彩絢麗的限定禮盒，粉色甜美果香調、綠色花朵麝香調、藍色清新麝香調三種不同的香氣，賦予雙手滋潤感受。

＃LUSH 聖誕老人禮盒，售價550元

聖誕節最重要的主人翁絕對是聖誕老人，這次搭配雪人組成兩大經典巨星的禮盒，是散發胡椒薄荷和檸檬香氣的汽泡彈，放進熱水裡面迅速可以打造出溫暖又療癒的泡澡時光，絕對是年末很棒的舒壓組合，同時更有過節放鬆氛圍。

＃蕾莉歐 瑰蜜護手潤唇組，售價650元

蘊含天然植萃的蕾莉歐擁有各種不同香味的護膚單品，以玫瑰香調為主的兩款單品搭配成聖誕組合，包括：玫瑰三重奏護手霜40ml、玫瑰保濕護唇膏5.5ml，原價1000元僅賣650元，全台限量1200組。