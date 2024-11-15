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香蕉、紅薯都入列！5款「護胃食物」有效舒緩胃部不適

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▲▼5款「護胃食物」有效舒緩胃部不適 。（圖／Unsplash）

▲香蕉含有豐富的鉀和黏稠的果膠，可以中和胃酸。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人生活步調快速且忙碌，三餐不定時，不少人胃都曾有不適困擾，要知道胃部健康對於消化和全身健康至關重要，盤點以下5種有助於保護胃部的食物，適當補充對身體有益。

#燕麥

燕麥富含可溶性纖維，能夠形成凝膠狀物質，幫助保護胃黏膜，減少胃酸對胃壁的刺激。纖維還可以促進消化，防止便秘，並保持腸道健康。每天早上食用一碗燕麥片，有助於養護胃部。

▲▼5款「護胃食物」有效舒緩胃部不適 。（圖／Unsplash）

#薑

薑具有天然的抗炎和抗氧化特性，能有效減少胃部不適和消化不良的情況。薑可以促進胃液分泌，提高消化效率，並減少胃酸倒流的症狀。經常在湯品或飲品中加入少量薑，有助於減輕胃部壓力。

#蘆薈

蘆薈含有天然的舒緩成分，能夠保護胃黏膜並減輕炎症。蘆薈中的多醣體可以形成保護膜，減少胃酸對胃壁的刺激，並促進胃黏膜的修復。食用蘆薈汁或膠質產品有助於改善胃部健康。

▲▼5款「護胃食物」有效舒緩胃部不適 。（圖／Unsplash）

#紅薯

紅薯富含膳食纖維和抗氧化劑，能促進腸胃蠕動，防止便秘和消化不良。紅薯還含有天然的黏性物質，對於保護胃壁、減輕胃部壓力具有很好的效果。建議蒸煮紅薯食用，更能保持其營養成分。

#香蕉

香蕉含有豐富的鉀和黏稠的果膠，可以中和胃酸，形成一層保護膜，防止胃酸對胃壁的傷害。香蕉的低酸性還能緩解胃酸倒流的症狀，特別適合胃部不適或胃潰瘍的患者。作為點心或早餐食用，可以舒緩胃部不適。

關鍵字：

胃部保護, 健康飲食, 營養, 纖維, 胃部不適

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