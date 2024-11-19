最新熱賣球鞋一次看！IU同款NB新色必收、黃宣踩PUMA Velophasis太時髦

▲最新熱賣球鞋一次看。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

不只可以運動穿、通勤通學也OK的慢跑鞋，有的是走時尚造型設計，有的是以機能性為訴求，接下來想買的話應該鎖定哪些品牌？快看小編的第一手整理報導。

透過結合皮革鞋面、機能大底的方式，成功的在「正裝」與「休閒時尚」間達成巧妙平衡的Mizuno Wave Prophecy MOC，因應季節更迭推出了秋冬限定麂⽪版本，以印地安⼈的民族鞋履莫卡辛鞋為藍本，並採⽤全麂皮鞋面強調細膩情懷，藉此增加秋冬季中的和煦氛圍；「深棕色」與「灰褐色」兩種色選選擇，前者呈現內斂、穩重的不凡氣質，灰褐色則是偏向輕快、優雅的視覺個性，更具⼀絲現代都會風尚，適合喜愛簡約風格的穿搭者。

▲秋冬限定版本Mizuno Wave Prophecy MOC suede／7,280元（圖／品牌提供）

New Balance新登場的復古機能跑鞋1906R的全新秋季配色，是以柔和的淺棕x卡其色線條交錯拼接而成，由IU示範的形象照中，她是以裙裝造型來搭配，很能呼應出溫暖感的秋季時尚氛圍，穿膩了黑色、白色的基本色，不妨嘗試看看像這樣更有季節性的色彩。

▲New Balance M1906NE／4,880元（圖／品牌提供）

adidas史上最輕量的競速跑鞋ADIZERO ADIOS PRO EVO 1，自2023年9月首次推出以來，已經幫助國際菁英馬拉松跑者在多項賽事中奪得冠軍並打破紀錄，如今年2024巴黎奧運會上，Tamirat Tola在這雙戰靴的助力下，贏得了男子馬拉松冠軍，並刷新了奧會紀錄；日前Yomif Kejelcha在瓦倫西亞打破全新男子半程馬拉松世界紀錄時，也是穿著ADIZERO ADIOS PRO EVO 1，進一步證明了ADIZERO系列破紀錄成癮的出色表現！這麼厲害的一雙跑鞋，台灣已於11／7在指定門市及官網限量發售，提供台灣菁英跑者最頂級的跑鞋選擇。

▲adidas ADIZERO ADIOS PRO EVO 1／18,800元（圖／品牌提供）

PUMA的Velophasis Born in the 2000s，以黑底鞋身搭配灰銀色打造深調Y3K，整體外型時髦百搭！從滿滿細節的金屬黑色網布鞋面為底，堆疊出銀河感彎刀，最後用白色質感皮革收尾，一上腳就能呈現出與眾不同的視覺畫面。

▲PUMA Velophasis Born in the 2000s／4,280元（圖／品牌提供）

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