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《無能之鷹》菜菜緒化身薪水小偷　貫徹「擺爛哲學」躺出職場新態度

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文／人物誌

職場生活日劇《無能之鷹》，於今年10月11日於日本朝日電視台週五晚間時段播出，台灣則能透過Netflix進行收視。劇情改編自漫畫家「はんざき朝未」的同名作品，並由擅長漫改日劇的根本非翟（根本ノンジ）擔任編劇，話題作品《朝5晚9》、《誠實不動產》、《派對咖孔明》均是其代表作。劇情講述看似精明的鷹野爪子（菜菜緒飾）與生性膽怯的鶸田道人（塩野瑛久飾），兩位職場新鮮人在IT公司中掀起的荒唐職場鬧劇。

女主角鷹野爪子因為擁有亮麗且穩重的外型，渾身流瀉出能力出眾的職場女強人形象，不料入社之後卻發現大錯特錯，鷹野不僅工作效率低落，亦不具備基本的工作常識，反差的錯愕帶給辦公室極大的困擾。身高172公分、時尚模特兒出身的菜菜緒，有著精緻且瀟灑俐落的外型，化身鷹野必然是最佳的人選，透過​菜菜緒的演繹，帶給觀眾好氣又好笑的觀賞體驗。

▲「我需要這間公司，所以我不在乎公司需不需要我。」（圖／《無能之鷹》劇照）

憑藉看似幹練的外型，鷹野奇蹟似地通過錄取測驗，與本作男主角鶸田道人成為同期，一同在營業部展開職場人生。縱使鷹野的無能過於離譜，但憑藉著心直口快、固守自我的性格，屢屢在與客戶對談時達成奇效；反觀相關科系畢業的鶸田，因為總是自卑加上慣於逃避的性格，使其專業往往無法發揮。性格迴異的兩位主角，竟形成一種相輔相成的關係，引發一連串荒誕事件。

劇中對於「無能」的刻劃以較為誇張的方式呈現，甚至毫不掩飾地表現出「薪水小偷」的態度，倘若在現實世界遇到，恐怕難以不令同事們氣到發抖。顛覆日劇強調成長、追求進步的刻板印象，鷹野始終貫徹的擺爛哲學，正如她劇中說過的一句話「我需要這間公司，所以我不在乎公司需不需要我。」在這壓力倍增的現代社會，看似歪理的鷹式金句提供了觀眾看待工作的不同方式。

▲「為了讓員工們好好工作，我這樣無所事事的人也是必要存在。」（圖／《無能之鷹》劇照）

作為耳目一新的超脫力系職場劇，鷹野亦將面臨觀眾偶有耳聞的職場難題，隱形天花板與社內潛在的性別歧視、許下漂亮願景卻毫無原則的公司文化，現實生活中令人氣憤的職場醜態，再三地被鷹野的無能所治，儘管她本人並沒有意識到自己帶來的影響。此外，總是當濫好人的鳩山前輩、喜好蒐集員工資訊的鵜飼前輩、思想陳舊的朱雀部長，諸多各具特色的同事，使全劇對於辦公室生活的呈現更為引人入勝。

然而，無能的鷹野卻時常與前輩、主管一同會面客戶，僅憑其外表便能把對方唬得一愣一愣，藉此讓客戶交付信任、簽訂合約。《無能之鷹》的亮點在於運用誤會製造笑料，在笑點與笑點之間間接諷刺了職場文化，起初也許會對鷹野的荒唐感到氣憤，但透過劇情推進，擅長觀察對方神情並能夠固守原則，從容不迫地提出主張，也許鷹野並非如想像中無能，而只是把鋒利的爪子給收起來呢！

延伸閱讀

《型男主廚三星夢》：木村拓哉化身天才主廚，攜手鈴木京香展開摘星行動

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※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 日劇, 無能之鷹, 菜菜緒, 職場

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