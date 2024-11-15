雙手就可做的3min速效塑顏法！臉小一半水腫說掰掰

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

雙手就是肌膚拉提最好的利器，具有溫度可以讓保養成分更好吸收，同時又可以做到各種不同的按摩，香緹卡就分享一招很簡單又快速的拉提手技，每天睡前、妝前只要花3分鐘，就能夠改善水腫、加強緊緻。

【3分鐘塑顏按摩法】

Step 1：用指尖取用適當用量的乳霜，並且先全臉塗抹勻開。

Step 2：先從額頭將四指併攏，由額中往太陽穴兩邊拉提。

Step 3：然後把臉頰氛為三個部分，從鼻樑沿著眼袋往太陽穴拉提、鼻翼沿著顴骨下方往太陽穴拉提、下巴嘴角位置一樣往耳中上方提拉。

Step 4：最後，下顎線部分也是從下巴拉到耳下位置，並且順是從頸後淋巴往下帶到肩頸。

＊Tips：如果想要更深層按摩，可以將手握拳，利用第二個指關節，做一樣的臉部拉提，能夠改善面部疲勞，幫助吸收。

【建議搭配單品】



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