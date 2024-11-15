fb ig video ETtoday search mobile

雙手就可做的3min速效塑顏法！臉小一半水腫說掰掰

>

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

雙手就是肌膚拉提最好的利器，具有溫度可以讓保養成分更好吸收，同時又可以做到各種不同的按摩，香緹卡就分享一招很簡單又快速的拉提手技，每天睡前、妝前只要花3分鐘，就能夠改善水腫、加強緊緻。

【3分鐘塑顏按摩法】

▲香緹卡,嬌蘭,乳霜,保養,抗老,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

Step 1：用指尖取用適當用量的乳霜，並且先全臉塗抹勻開。

Step 2：先從額頭將四指併攏，由額中往太陽穴兩邊拉提。

▲香緹卡,嬌蘭,乳霜,保養,抗老,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

Step 3：然後把臉頰氛為三個部分，從鼻樑沿著眼袋往太陽穴拉提、鼻翼沿著顴骨下方往太陽穴拉提、下巴嘴角位置一樣往耳中上方提拉。

Step 4：最後，下顎線部分也是從下巴拉到耳下位置，並且順是從頸後淋巴往下帶到肩頸。

▲香緹卡,嬌蘭,乳霜,保養,抗老,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

＊Tips：如果想要更深層按摩，可以將手握拳，利用第二個指關節，做一樣的臉部拉提，能夠改善面部疲勞，幫助吸收。

【建議搭配單品】

＃香緹卡 極緻純金賦活乳霜升級版，50ml、售價16600元

▲香緹卡,嬌蘭,乳霜,保養,抗老,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

香緹卡秉持慈善與純素理念，研發出質感與功效兼具的頂級保養系列，其中，最頂奢加入24K金成分的極緻純金系列，更是貴婦們不斷回購的抗老堅持，2024年再度配方升級，直接把天然成分從75%拉高到94%，獨家360度植萃維穩抗老配方，搭配微藻賦活物、麥冬萃取物、超智能六胜肽等等，絲滑質地根本超越奶油，一抹立刻吸收滋潤。

＃嬌蘭 黑蘭鑽新極萃乳霜，50ml、售價58300元

▲香緹卡,嬌蘭,乳霜,保養,抗老,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

向來也是頂級保養專門戶的嬌蘭一項專注在蘭花抗老能量，其黑蘭鑽更是所有蘭花保養中，最極致奢華的結晶，以超過15年的研究為基礎，運用庫氏天鵝蘭配方打造全新黑蘭鑽防禦科技，甚至為了讓其擁有更完美的效果，採取「半手工」而非自動化的製作，有別於一般乳霜豐潤質感，獨特的液晶型乳液仿了肌膚層狀結構，修護效果強卻沒有負擔感。

關鍵字：

香緹卡, 嬌蘭, 乳霜, 保養, 抗老

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

吳姍儒曬包不手軟！私下最愛CHANEL　還是資深愛馬仕馬迷

吳姍儒曬包不手軟！私下最愛CHANEL　還是資深愛馬仕馬迷

香蕉、紅薯都入列！5款「護胃食物」有效舒緩胃部不適

香蕉、紅薯都入列！5款「護胃食物」有效舒緩胃部不適

最害怕作哪一種夢？測試內心最恐懼的事情

最害怕作哪一種夢？測試內心最恐懼的事情

《黑白大廚》隱藏多位穿搭高手！安惟鍟腳踩Dior聯名鞋　朴恩影私服超仙 外表社牛實則超內向三大星座！TOP 1把隨和當掩護　任何事不走心的孤獨感 容易耐不住寂寞被誘惑三大星座！TOP 1對甜言蜜語、溫柔關懷沒有抵抗力 多吃5種補腦食物　上班效率高工作力翻倍 楊謹華用包包也能放閃！把BV給老公背　甜喊：帥氣滿分 冰箱別冰「地雷水果」　容易讓食物加速崩壞 成為別人眼中「一直想深交的朋友」　只要具備2種特質

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面