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稱霸女香界的LANVIN又出新香！時髦花香調展現優雅氣質

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

香味就像是味蕾，每個人都有不同到詮釋，雖然近年木質調是當紅話題，但其實花香調依然還是有很多人喜歡，最近也有多款單品上市，快來掌握新知。

＃LANVIN 丹寧公主淡香精，60ML、售價2600元

▲LANVIN,ROCHAS,KARL LAGERFELD,香水,香氛,。（圖／品牌提供）

憑藉「光韻」淡香精在女性香氛市場紅透半邊天的LANVIN，近年的香氣越發的優雅大氣，這次以休閒輕鬆的丹寧為靈感，推出全新的淡香精作品，清新綠色花香調運用佛手柑、藍色風信子搭配白麝香，宛如穿上白襯衫與牛仔褲的簡約乾淨，無論到哪都散發無法忽視的自信光芒。

＃ROCHAS 羅莎小姐在巴黎淡香精，50ML、售價2700元

▲LANVIN,ROCHAS,KARL LAGERFELD,香水,香氛,。（圖／品牌提供）

延續法式巴黎率性時髦的態度，前調透過梨、覆盆子、佛手柑，搭配茉莉、玫瑰、蘭花的花香調中味，並且透過橡苔、檀香、香草讓整體的味道更顯獨特，是一款既浪漫又充滿質感的氣息，宛如明媚的陽光，灑落在巴黎街頭漫步，乘載華麗歐式宮廷的歷史氛圍。

＃KARL LAGERFELD 時尚大帝．流光金淡香精，60ml、售價2250元

▲LANVIN,ROCHAS,KARL LAGERFELD,香水,香氛,。（圖／品牌提供）

比起一般花香調更為溫柔的木質琥珀花香調，展現出每個人多重的面貌，酸甜覆盆莓交織沙巴茉莉的香氣，特別帶出多汁又具有層次的香氣，後調檀香的氣息為整體香氣打造更為安寧穩定的感覺，包裝則是採用具有前衛感的玫瑰金包裝，復刻老佛爺Karl Lagerfeld經典造型。

關鍵字：

LANVIN, ROCHAS, KARL LAGERFELD, 香水, 香氛

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