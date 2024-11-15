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睡眠總是斷斷續續？掌握「5吃4不碰」原則　讓你一覺到天亮

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▲▼掌握「5吃4不碰」原則　讓你一覺到天亮 。（圖／Unsplash）

▲對現代人來說，「好眠」已成為奢求。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人習慣晚睡，想要有一段安穩且深沉的睡眠並不是件容易的事情，睡前除了降低電子產品使用，保持房間昏暗外，飲食方面也該特別留意，掌握「5吃4不碰」原則，助你一覺到天明。

#含有色胺酸食物

像是香蕉、牛奶、火雞肉、堅果都是好選擇，色胺酸是一種氨基酸，能促進血清素（快樂激素）和褪黑激素（睡眠激素）的生成，有助於調節生理時鐘。

▲▼掌握「5吃4不碰」原則　讓你一覺到天亮 。（圖／Unsplash）

▲杏仁能幫助放鬆，穩定神經系統。

#富含鎂的食物

舉凡杏仁、菠菜、南瓜子等，鎂能放鬆肌肉，穩定神經系統，降低焦慮，促進更深層次的睡眠。

#小量碳水化合物

像是全穀麥片、燕麥片，小量的碳水能提升血清素水平，讓人感到平靜，幫助入睡。

▲▼掌握「5吃4不碰」原則　讓你一覺到天亮 。（圖／Unsplash）

▲蜂蜜水是睡前的好選擇。

#蜂蜜

蜂蜜能夠促進胰島素釋放，加速色胺酸進入大腦，幫助更快入睡。

#櫻桃或櫻桃汁

櫻桃中含有富含天然褪黑激素，能有效調整睡眠週期。

▲▼掌握「5吃4不碰」原則　讓你一覺到天亮 。（圖／Unsplash）

▲咖啡因飲料睡前應避免。

除了補充以上5大食物，以下4大類食物也需要避免，睡前應避免飲用含咖啡因飲料，如咖啡、茶、可樂，或高糖食品，以上都會刺激神經系統，影響入睡。另外含高脂肪高鹽分食物也應避免睡前食用，可能引起消化負擔或不適。

關鍵字：

睡眠, 飲食, 入眠, 健康, 睡前飲食

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