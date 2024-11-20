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《影后》楊謹華鬆弛感穿搭超好看！私服白背心＋牛仔褲穿出最美慵懶風

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（圖／取自楊謹華IG）

▲楊謹華私服穿搭。（圖／取自楊謹華IG）

圖文／CTWANT

最近小編追《影后》，不得不稱讚楊謹華真的是自帶明星氣場無誤，明明戲裡大多數時間都是T恤搭配長裙的隨性造型，但穿在她身上怎麼就變得好好看？而其實楊謹華本人的搭配功力也不容小覷，滑她的IG就知道，她最擅長的就是用簡約風格的服裝單品加上質感精品包裝點，完美詮釋什麼叫”美得毫不費力”。

一件白色背心+牛仔褲，感覺很無聊？那就是靠配件加分的好時機！楊謹華不忘繫上腰帶、腳穿樂福鞋，再來咖滿滿緹花的GUCCI提包，就算是丹寧造型也可以很時髦。

當然，偶爾想要更有女人味的時候，黑色洋裝保證不出錯，楊謹華還刻意將整體的單品都統一為全黑配色，從頭上的黑色寬版髮帶到黑色寬版長靴，跟手上的BOTTEGA VENETA黑色ANDIAMO編織皮革手拿包，很像從電影中走出的復古女伶，又帥又美。

如果你跟楊謹華一樣也有美腿好身材，推薦可學她直接單穿一件超大尺寸的Oversize T恤，再套上一雙西部風長靴和棒球帽，看似走個性路線，卻在不經意間展現性感小心機。

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關鍵字：

周刊王, 影后, 楊謹華, 穿搭

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