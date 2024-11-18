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濕疹反覆好不了？營養師點名「以下食物」別吃　容易加重肌膚敏感

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▲▼濕疹反覆好不了？營養師點名「以下食物」別吃 。（圖／Unsplash）

▲換季肌膚容易敏感，應避免以下食物。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

每當季節變換，肌膚就會癢得不得了，你的濕疹和乾癬反覆發作嗎？除了尋求皮膚科醫師協助外，營養師高敏敏提醒，有些食物可能也是加重敏感體質的隱形殺手喔！若肌膚狀況反覆治不好，不妨試試從改變飲食著手，以下幾款食物請避免。

#食物添加物

加工食品中所含的味精、人工色素或防腐劑，會導致身體慢性發炎，引發敏感肌膚問題。

▲▼濕疹反覆好不了？營養師點名「以下食物」別吃 。（圖／Unsplash）

#飽和脂肪

例如紅肉、加工肉、乳瑪琳及烤酥油等，也容易養出發炎體質，建議少吃或不吃。

#熱性水果

像是芒果、荔枝、榴槤、龍眼等，在中醫裡被稱為「發物」，若屬較為燥熱性質，則容易促進組織胺分泌，引發敏感。

#發酵食品

含有大量發酵粉，組織胺含量高，容易引發身體過敏反應。

▲▼濕疹反覆好不了？營養師點名「以下食物」別吃 。（圖／Unsplash）

#甲殼類海鮮

甲殼類海鮮由於其螺旋狀結構蛋白，容易使某些體質過敏，建議選擇蒸或烤的料理方式，來減少這類蛋白質的影響。

#茄科類

茄子、甜椒、馬鈴薯、番茄及其製品含有「茄鹼」，可能讓部分人出現不適症狀。

▲▼濕疹反覆好不了？營養師點名「以下食物」別吃 。（圖／Unsplash）

#麩質

如果對麩質過敏或有乳糜瀉者，應避免任何含麩質的食物，例如大麥、燕麥、黑麥和小麥等。

#補品或藥材

不要隨意服用進補藥材、牛樟芝、冬蟲夏草等補品，它們容易使皮膚燥熱。

#甜點、油酥糕點、炸物

這些食物極易引起身體慢性發炎反應，加重皮膚敏感度。

關鍵字：

飲食, 敏感體質, 乾癬, 濕疹, 肌膚

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