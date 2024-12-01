台北人氣澳式咖啡館攜手世界冠軍咖啡師Boram Um　配聖誕軟餅乾三重奏最享受

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歲末時節，台北人氣澳式咖啡館「The Antipodean」再度推出驚喜聯名！此次邀請2023年世界咖啡師冠軍Boram Um來台，並精選其家族莊園的咖啡豆，搭配「Cookie DPT」的聖誕限定餅乾，帶來期間限定的聯名「Coffee Flights」。

每到歲末，致力於在台灣推廣「咖啡即生活」的澳式咖啡文化咖啡館「The Antipodean」總會推出別具巧思的聯名企劃，去年曾與德國柏林的第三波咖啡先驅品牌「The Barn」合作，帶來與柏林同步的「La Paz Honduras」單品豆。2024年末聖誕節前夕，則邀來2023年世界咖啡師冠軍、韓裔巴西籍咖啡師Boram Um，帶著家族品牌「Fazenda Um」的精選單品豆，聯手台北人氣軟餅乾名店「Cookie DPT」推出聖誕限定聯名「Coffee Flights」。活動將在11／15（五）至12／25（三）期間在內湖店和富錦店供應，提供內用和外帶選擇。

Boram Um 始於家族根基，憑藉頂尖技藝走向世界



2023年世界咖啡師冠軍師Boram Um的家族在巴西的精品咖啡界佔有重要地位，其父親Stefano Um是韓裔移民，憑藉對咖啡的熱情在巴西扎根，並在2015年創立了「Um Coffee」。他們的自家莊園「Fazenda Um」在巴西擁有兩處種植基地，每年產出約400噸咖啡，並在聖保羅經營烘焙場與六家咖啡館，將產地到杯中的品質嚴格把關，成為推廣巴西精品咖啡的領導品牌之一。此外，還創立了巴西唯一SCA認證的「Um Coffee Academy」，致力於培養專業咖啡人才。

現年34歲的Boram Um畢業於美國波士頓大學，原本計劃進入金融界，但家族於2011年購買第一個咖啡莊園後，他便被吸引進入精品咖啡世界。憑著對咖啡風味的敏銳度，在2014年獲得CQI Q grader認證，成為專業的咖啡品鑑師。從2019年開始參賽，Boram已連續三年蟬聯巴西咖啡師冠軍，並在2023年勇奪世界咖啡師冠軍。最讓人津津樂道的是他能在15分鐘內製作12杯飲品，展現技術與風味掌控的高超水準，無怪乎能成功站上咖啡師的最高殿堂。

2024歲末特別企劃「Coffee Flights」



台北人氣澳式咖啡館「The Antipodean」再次發揮號召力推出限時聯名「Coffee Flights」企劃，於在11／15（五）至12／25（三）舉辦，推出澳洲經典「1+1」組合，內容將包含一杯濃烈的「Long Black」和一杯奶香濃郁的「Flat White」，再搭配「Cookie DPT」特別調製的甜薑肉桂軟餅乾，「咖啡＋餅乾」的三重奏組合讓每位顧客可以自由品嚐排序，感受不同層次的風味、香氣和溫度交織而成的奇妙驚喜。「The Antipodean」的「Long Black」是以雙份濃縮咖啡注入熱水，保留Crema，使口感更加醇厚；而「Flat White」則是以單份濃縮和熱牛奶以1：3比例混合，輕奶泡覆蓋，突顯咖啡的香氣與絲滑口感。這次選用的咖啡豆來自Boram Um的自家莊園「Fazenda Um」，以慢速熟成乾燥處理，賦予咖啡特有的杏桃與果乾香氣，提升酸甜層次，帶來如絲般的華麗風味。

台北人氣軟餅乾名店「Cookie DPT」，其創辦人Wil Fang在美國出生長大，因為時尚產業落腳香港後，有感於香港欠缺美國正宗的家庭式軟餅乾，便開始自己動手做，沒想到分享給親朋好友竟大受好評。2017年Wil先落腳台北開設DPT概念店，2018年於香港中環開設二號店。精緻華麗的外觀、豐富且獨特的口味，讓Cookie DPT的人氣居高不下。這次為「The Antipodean」聯名活動量身打造「甜薑肉桂軟餅乾」（Gingerbread Cookie），以薑粉、丁香與肉桂粉組成甜而不膩的爆漿內餡與具有份量的餅乾體，在入秋冬的微涼天氣，一口咬下烤製得溫熱的軟餅乾，搭配醇厚的咖啡一同品嚐是絕佳的享受。

The Antipodean x Boram Um x Cookie DPT 聯名聖誕Coffee Flights

售價：依活動現場公告為準。

內容：1+1（6oz Long black+6oz Flat White）與甜薑肉桂軟餅乾（Gingerbread Cookie）一片。

限定供應時間：2024／11／15～2024／12／25，於內湖店與富錦店皆可選購（內用或外帶皆可）。

The Antipodean

內湖店

地址：台北市內湖區港墘路26巷4號

營業時間：平日08：00－18：00／假日07：00－18：00

電話：02－87510027

富錦店

地址：台北市松山區民生東路五段27巷10號

營業時間：平日08：00－18：00／假日07：00-18：00

電話：02－27565727

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