fb ig video ETtoday search mobile

台北人氣澳式咖啡館攜手世界冠軍咖啡師Boram Um　配聖誕軟餅乾三重奏最享受

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

歲末時節，台北人氣澳式咖啡館「The Antipodean」再度推出驚喜聯名！此次邀請2023年世界咖啡師冠軍Boram Um來台，並精選其家族莊園的咖啡豆，搭配「Cookie DPT」的聖誕限定餅乾，帶來期間限定的聯名「Coffee Flights」。

每到歲末，致力於在台灣推廣「咖啡即生活」的澳式咖啡文化咖啡館「The Antipodean」總會推出別具巧思的聯名企劃，去年曾與德國柏林的第三波咖啡先驅品牌「The Barn」合作，帶來與柏林同步的「La Paz Honduras」單品豆。2024年末聖誕節前夕，則邀來2023年世界咖啡師冠軍、韓裔巴西籍咖啡師Boram Um，帶著家族品牌「Fazenda Um」的精選單品豆，聯手台北人氣軟餅乾名店「Cookie DPT」推出聖誕限定聯名「Coffee Flights」。活動將在11／15（五）至12／25（三）期間在內湖店和富錦店供應，提供內用和外帶選擇。

Boram Um 始於家族根基，憑藉頂尖技藝走向世界

2023年世界咖啡師冠軍師Boram Um的家族在巴西的精品咖啡界佔有重要地位，其父親Stefano Um是韓裔移民，憑藉對咖啡的熱情在巴西扎根，並在2015年創立了「Um Coffee」。他們的自家莊園「Fazenda Um」在巴西擁有兩處種植基地，每年產出約400噸咖啡，並在聖保羅經營烘焙場與六家咖啡館，將產地到杯中的品質嚴格把關，成為推廣巴西精品咖啡的領導品牌之一。此外，還創立了巴西唯一SCA認證的「Um Coffee Academy」，致力於培養專業咖啡人才。

現年34歲的Boram Um畢業於美國波士頓大學，原本計劃進入金融界，但家族於2011年購買第一個咖啡莊園後，他便被吸引進入精品咖啡世界。憑著對咖啡風味的敏銳度，在2014年獲得CQI Q grader認證，成為專業的咖啡品鑑師。從2019年開始參賽，Boram已連續三年蟬聯巴西咖啡師冠軍，並在2023年勇奪世界咖啡師冠軍。最讓人津津樂道的是他能在15分鐘內製作12杯飲品，展現技術與風味掌控的高超水準，無怪乎能成功站上咖啡師的最高殿堂。

2024歲末特別企劃「Coffee Flights」

台北人氣澳式咖啡館「The Antipodean」再次發揮號召力推出限時聯名「Coffee Flights」企劃，於在11／15（五）至12／25（三）舉辦，推出澳洲經典「1+1」組合，內容將包含一杯濃烈的「Long Black」和一杯奶香濃郁的「Flat White」，再搭配「Cookie DPT」特別調製的甜薑肉桂軟餅乾，「咖啡＋餅乾」的三重奏組合讓每位顧客可以自由品嚐排序，感受不同層次的風味、香氣和溫度交織而成的奇妙驚喜。「The Antipodean」的「Long Black」是以雙份濃縮咖啡注入熱水，保留Crema，使口感更加醇厚；而「Flat White」則是以單份濃縮和熱牛奶以1：3比例混合，輕奶泡覆蓋，突顯咖啡的香氣與絲滑口感。這次選用的咖啡豆來自Boram Um的自家莊園「Fazenda Um」，以慢速熟成乾燥處理，賦予咖啡特有的杏桃與果乾香氣，提升酸甜層次，帶來如絲般的華麗風味。

台北人氣軟餅乾名店「Cookie DPT」，其創辦人Wil Fang在美國出生長大，因為時尚產業落腳香港後，有感於香港欠缺美國正宗的家庭式軟餅乾，便開始自己動手做，沒想到分享給親朋好友竟大受好評。2017年Wil先落腳台北開設DPT概念店，2018年於香港中環開設二號店。精緻華麗的外觀、豐富且獨特的口味，讓Cookie DPT的人氣居高不下。這次為「The Antipodean」聯名活動量身打造「甜薑肉桂軟餅乾」（Gingerbread Cookie），以薑粉、丁香與肉桂粉組成甜而不膩的爆漿內餡與具有份量的餅乾體，在入秋冬的微涼天氣，一口咬下烤製得溫熱的軟餅乾，搭配醇厚的咖啡一同品嚐是絕佳的享受。

The Antipodean x Boram Um x Cookie DPT 聯名聖誕Coffee Flights

售價：依活動現場公告為準。

內容：1+1（6oz Long black+6oz Flat White）與甜薑肉桂軟餅乾（Gingerbread Cookie）一片。

限定供應時間：2024／11／15～2024／12／25，於內湖店與富錦店皆可選購（內用或外帶皆可）。

The Antipodean

內湖店
地址：台北市內湖區港墘路26巷4號
營業時間：平日08：00－18：00／假日07：00－18：00
電話：02－87510027

富錦店
地址：台北市松山區民生東路五段27巷10號
營業時間：平日08：00－18：00／假日07：00-18：00
電話：02－27565727

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

● 最有靈魂的法式吐司！東京早午餐「MERCER BRUNCH」登台，以日式視角融入紐約文化打造多元餐點、時髦空間

● 首爾漢南洞名店「tac.seoul」即日起快閃台北晶華：招牌「韓式塔可」「手作酪梨盤」必吃推薦

關鍵字：

美麗佳人, The Antipodean, Boram Um, Cookie DPT

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

分手就做不回朋友三大星座！TOP 1感覺被背叛　當然要斷就斷乾淨

分手就做不回朋友三大星座！TOP 1感覺被背叛　當然要斷就斷乾淨

宋慧喬43歲慶生照再度美出新高度！身材管理祕訣公開　吃豆腐瘦下來

宋慧喬43歲慶生照再度美出新高度！身材管理祕訣公開　吃豆腐瘦下來

林柏宏包包上掛「LV狗掌」很得意　陳庭妮高喊：為什麼你有

林柏宏包包上掛「LV狗掌」很得意　陳庭妮高喊：為什麼你有

法國PIERRE HERMÉ「精品馬卡龍」免費吃！現賺150元的兌換方式公開 2024全台百貨超辛苦「巨城逆勢成長4.6%」　竹科消費力有多強？ 先看到狐狸還是鋼筆頭？測試你的性格弱點 第一眼看到人頭還是大手？測試你個性內斂還外向 Lisa穿20萬LV男裝開法拉利超帥　戴200萬「錶王」更吸睛 星巴克12／2起全品項第二杯半價　本周五特價85折再送小白單 舒淇25萬BV包掛公仔洩童心　可頌吊飾來自爆紅英國玩具牌　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面