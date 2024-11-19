分線要經常換！南韓保養專家傳授3大「富養秀髮秘訣」

▲秋冬髮絲易掉落。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

秋冬換季的溫差與乾燥空氣，會影響頭皮的水分平衡，讓髮根支撐力減弱。在換季期間做好頭皮護理，不僅能減少掉髮，還能幫助髮根更為強韌，愛茉莉太平洋集團總部研發中心的頭皮保養老師Kelly Kim特別分享三大冬季富養秀髮秘訣，一起學起來！

#吃對食物讓頭髮強韌

想要秀髮豐盈、髮質強韌，日常飲食也能幫上大忙！髮絲和頭皮主要由蛋白質構成，多吃鮭魚、雞蛋、豆類等高蛋白食物，有助增強髮根。另外，維生素A（胡蘿蔔）、維生素C（柳丁）、維生素D（蛋黃）和維生素E（杏仁）等營養素，也都是讓頭髮健康亮澤的關鍵。再搭配一些富含鐵質的紅肉和Omega-3脂肪酸（核桃），能讓髮絲更有光澤與彈性。如果平時飲食難以攝取足夠營養，也可以考慮補充生物素或維生素D，從內在幫助髮質穩固。頭皮營養充足、來年春夏髮絲自然蓬鬆。





▲多喝水保持頭皮水分平衡。（圖／Unsplash）

#每天梳頭、喝夠水分

想讓頭皮健康、髮絲強韌，可以從日常生活中的小習慣開始。每天花幾分鐘梳理頭髮，從額頭到頭頂、耳邊到頭頂、脖子後面到頭頂，不僅能促進血液循環，還能提升頭皮彈性。在乾燥的秋冬，多喝水也是保持頭皮水分平衡和髮絲健康不可或缺的細節。

#經常更換分線方向

要擁有健康強韌的髮根，以下行為必須避免！首先，綁頭髮時記得避免過緊的髮型，並且經常更換分髮線方向，減少頭皮和髮根的壓力，預防牽引性掉髮。此外，頭皮也需要防曬保護，長時間暴露在紫外線下會加速頭皮老化，使髮根變得脆弱。外出時不妨戴上帽子或撐傘，給頭皮提供足夠的遮蔽，讓頭皮保持健康，髮根也自然更穩固。