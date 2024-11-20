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試開箱／13倍閃耀如星辰！粉紅「公主沐浴乳」甜甜棉花糖香太療癒

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記者李薇／台北報導　圖／記者李薇攝、品牌提供

浮誇華麗的元素總是讓人著迷，閃閃發亮的光澤或是浪漫馥郁的花香，每一樣從視覺或是嗅覺都可以讓人感受到滿滿的幸福驚喜，以下就分享多款浪漫的好物，甚至是聖誕限定，一定要在年末趕快入手。

＃LUSH 雪天使閃耀星塵沐浴露，560g、售價1300元

▲LUSH,香緹卡,醉象,彩妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

LUSH每年聖誕節都會推出雪天使限量系列，香甜的棉花糖香味，聞到就知道聖誕節來了，這次沐浴露更是推出4種不同的款式，其中，雪天使閃耀星塵沐浴露比起經典款多了13倍的閃粉濃度，簡直就是公主的沐浴露，閃耀到不行，而且全部都是合成雲母成分，不用擔心傷害自然環境，洗澡的時候也只是賦予奢華效果，沖水就會自然消失，不用擔心身體上面都是亮片，而且洗完絲滑不乾澀。

＃香緹卡 金奢花園限量唇膏，售價1950元

▲LUSH,香緹卡,醉象,彩妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

向來給人溫柔高雅的香緹卡在今年聖誕節，推出極致奢華感的金奢花園限量唇膏，金色的包裝設計轉出是閃閃發亮的唇膏，不僅外表散發出閃爍華麗光芒，一抹更是可以呈現出具有華麗感的妝容效果，不僅可以打造耀眼的唇妝效果，甚至可以當作頰彩來使用，展現紅潤又光澤的絕美妝容。

＃醉象 菸鹼醯胺發光露，30ml、售價1300元

▲LUSH,香緹卡,醉象,彩妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

被封為「小金露」的菸鹼醯胺發光露，裡面添加5%菸鹼醯胺成分，可以細緻毛孔、強化肌膚屏障，搭配二葡萄糖基沒食子酸、桑葉萃取，可以煥亮白皙、舒緩躁動，更酷的是含有聚光質彩成分，因此使用起來會讓肌膚閃閃發光，但同時又可以做到養護效果，一上市立刻被韓妞瘋搶。

關鍵字：

LUSH, 香緹卡, 醉象, 彩妝

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