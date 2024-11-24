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Stray Kids鉉辰穿上VERSACE運動鞋好吸睛　4種款式還有華麗水鑽

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VERSACE全球品牌大使、韓國男團Stray Kids的鉉辰，穿著VERSACE Mercury運動鞋展現魅力。（VERSACE提供）

▲VERSACE全球品牌大使、韓國男團Stray Kids的鉉辰，穿著VERSACE Mercury運動鞋展現魅力。（VERSACE提供）

圖文／鏡週刊

作為韓國男團Stray Kids的門面與主舞，鉉辰在執行VERSACE全球品牌大使任務時，更是迷死人的魅力爆表；在今年的世界巡迴演唱會中，他穿著VERSACE Mercury運動鞋，更為舞台上的表演增色，而在品牌最新發布的照片裡，可以見到他穿上同款鞋子走在米蘭街頭，展現出品牌的設計即使在日常，都能令人散發魅力。

鉉辰身穿2025年早春度假系列的深酒紅色外套和同款長褲，腰間掛上來自VERSACE Tag包款系列的Medusa Fluffy掛飾，以充滿表現力的細節打造個性造型。（VERSACE提供）

▲鉉辰身穿2025年早春度假系列的深酒紅色外套和同款長褲，腰間掛上來自VERSACE Tag包款系列的Medusa Fluffy掛飾，以充滿表現力的細節打造個性造型。（VERSACE提供）

體現VERSACE創新工藝的Mercury運動鞋，完美揉合嶄新的未來科技與品牌一貫的雋永脫俗美學，充滿科幻氣息的設計背後，巧妙藏著由86個精心製作的配件組成的複雜結構，每一個配件經過巧手裁剪和縫合，每對運動鞋的鞋面和襯裡包含30個配件，交織出舒適、保護和支撐的結構。

鉉辰穿著的同款Mercury M_VS_01款式。價格店洽（VERSACE提供）

▲鉉辰穿著的同款Mercury M_VS_01款式，價格店洽。（VERSACE提供）

Mercury Sneakers M_VS_02有華麗水鑽貼飾點綴。價格店洽（VERSACE提供）

▲Mercury Sneakers M_VS_02有華麗水鑽貼飾點綴，價格店洽。（VERSACE提供）

除了鉉辰穿著的經典VERSACE Mercury M_VS_01款式，系列亦推出以華麗水鑽貼飾點綴的特別版VERSACE Mercury M_VS_02，而VERSACE Mercury M_VS_03則以白色、銀色和金色作為底色，配以匠心獨具的手工繫帶鞋面。

Mercury Sneakers M_VS_03。價格店洽（VERSACE提供）

▲Mercury Sneakers M_VS_03，價格店洽。（VERSACE提供）

Mercury M_VS_04款式混合多種皮革和麂皮，打造密封式的鞋面。價格店洽（VERSACE提供）

▲Mercury M_VS_04款式混合多種皮革和麂皮，打造密封式的鞋面，價格店洽。（VERSACE提供）

為迎接佳節到來，VERSACE呈獻Mercury M_VS_04款式，創意混合多種皮革和麂皮，打造密封式的鞋面，並提供不同配色選擇。

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關鍵字：

鏡週刊, Stray Kids, 鉉辰, VERSACE

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