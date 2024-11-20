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台北狂下Threads友最討厭的「保濕噴霧雨」　美妝防水神器出門必備

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（圖／取自rijeongan IG）

▲近日台北每天都在下噴霧雨，撐傘覺得多餘、沒撐傘又會一身濕。（示意圖／取自rijeongan IG）

圖文／CTWANT

被Threads脆友神描述的「保濕噴霧雨」，最近台北幾乎每天都在下！這種以為可以不撐傘，但沒撐傘又會一身濕的NG天氣，女孩們最怕臉上的妝也被雨水化成一片，所以更需要能防水抗濕的彩妝用品來當妳的神助攻。

很多日本女孩都在收集的KOSE無限肌緻花韻綻放限定蜜粉，作為一年一度的限定蜜粉，除了漂亮的玫瑰花圖騰蜜粉盒設計讓人愛不釋手之外，能實現紅潤好氣色的玫瑰精華粉體，就算在高濕度的環境下，也能吸附多餘的油脂，防止因油脂過多導致的暗沉和油光，讓臉上的妝容可以清爽持久一整天。

KOSE無限肌緻花韻綻放限定蜜粉9g／1,900元（圖／品牌提供）

▲KOSE無限肌緻花韻綻放限定蜜粉9g／1,900元。（圖／品牌提供）

對應潮濕氣候，垂垂睫毛的救星就是J-LIN新推出的「四段溫控3D翹睫燙器」！不只握把設計上精算大小適中方便抓握，可精準貼合睫毛的曲線弧形刷頭還能提升燙捲效果，只要8秒就能快速預熱，保持持久捲翹度長達48小時，輕鬆對抗惱人的軟塌睫毛。

台北「雨神同行」會下到哪一天？Treads脆友最討厭的「保濕噴霧雨」需要這些防水神器來抗潮！

▲J-LIN四段溫控3D翹睫燙器／1,390元。（圖／品牌提供）

KISSME經典的「超！持久極細抗暈眼線液筆」，有著精準易描繪的極細筆尖，再加上防水、防暈染配方能讓眼妝持久不脫妝，一筆即可輕鬆打造雨天也能安心出門的精緻眼線。

KISSME超！持久極細抗暈眼線液筆0.4ml／439元（圖／品牌提供）

▲KISSME超！持久極細抗暈眼線液筆0.4ml／439元。（圖／品牌提供）

另外它們家的「超！持久立挺翹長防水睫毛膏」，也是持久定型不暈染的必備選擇！高抗水、抗油，又搭載超快乾瞬間記型科技，可長時間保持睫毛捲翹不易暈染。

KISSME超！持久立挺翹長防水睫毛膏6g／499元（圖／品牌提供）

▲KISSME超！持久立挺翹長防水睫毛膏6g／499元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, Threads, 保濕噴霧雨, 防水, 美妝

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