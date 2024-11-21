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2024特力屋居家熱銷TOP 5　免治馬桶連3年銷量破萬

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▲特力屋2024年熱銷單品TOP5。（圖／業者提供）

▲特力屋公布2024年熱銷單品TOP5。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

2024年僅剩倒數1個月，特力屋今（11／21）公開全年熱銷明星單品前5名，其中有4款商品都幾乎是居家必備，並反應出因應電費調漲節能需求、健康概念風潮以及居家升級等趨勢，而免治馬桶座還連三年銷售量突破萬件，不到7,000元的入手價也是熱銷的原因之一。

▲特力屋2024年熱銷單品TOP5。（圖／業者提供）

▲特力屋星億55W調光調色LED吸頂燈附遙控器，原價4,490元，特價4,290元。

特力屋根據今年1至10月內部數據資料，彙整出今年熱銷明星商品前5名，依序為「LED遙控吸頂燈、淨水器、免治馬桶、電動工具組及人體工學電腦椅」，反應出今年電費全面調漲政策，拉抬更省電的LED吸頂燈買氣。

▲特力屋公布2024年熱銷單品TOP5。（圖／業者提供）

▲特力屋Smart Wash瞬熱式溫水洗便座，原價9,990元，特價6,990元。

此外，台灣即將在2025年邁入超高齡社會，意即65歲以上老年人口占總人口數已經達20％，健康與實用的居家家電，也逐漸成為消費者採購選項，包括除氯、除菌、變頻式恆溫功能，意即直接出熱水的機能性飲水器，以及實惠款的儲熱式免治便座，到多功能全家人適用款的瞬熱式免治便座等熱門度均居高不下。

▲特力屋2024年熱銷單品TOP5。（圖／業者提供）

而居家DIY必備的電動工具組，以及針對現代人辦公久坐、避免腰痠背痛的人體工學電腦椅，也受到許多消費者青睞，也順勢描繪出物價飆漲以及工作時間漸長的現代人生活輪廓。

▲特力屋2024年熱銷單品TOP5。（圖／業者提供）▲特力屋2024年熱銷單品TOP5。（圖／業者提供）

▲特力屋美國陸軍高背扶手全網椅，售價8,690元。

特力屋補充，除了上述熱銷明星商品外，也觀察到今年業績成長幅度最大的3大潛力黑馬商品，分別為「電動升降桌、洗碗機、液態隔熱紙」，其中電動升降桌整體銷量較去年同期成長超越3倍，洗碗機買氣也有翻倍成長，而今年夏天首度引進的新品液態隔熱紙，塗擦於玻璃窗戶上經SGS實測平均可降溫4至6度，上市首月就賣出超過1000件。

▲特力屋2024年熱銷單品TOP5。（圖／業者提供）▲特力屋2024年熱銷單品TOP5。（圖／業者提供）

▲06. LUMI智慧型電動升降桌，原價8,900元，特價7,990元；BOSCH 45cm全嵌式洗碗機 SPV4IMX00X，原價50,800元，特價39,900元。

關鍵字：

特力屋, 2024年, 熱銷商品, 節能, 健康

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