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亞莉安娜根本最美女巫　仙氣公主造型絕配閃亮水晶

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▲▼ 亞莉安娜 。（圖／公關照）

▲亞莉安娜穿Ralph Lauren浪漫的黃色禮服搭配施華洛世奇首飾出席《魔法壞女巫》倫敦首映。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

美國流行樂天后亞莉安娜（Ariana Grande）正在全球巡迴宣傳新電影《魔法壞女巫》，她在片中飾演善良女巫「Glinda」，一如角色設定，宣傳行程一路都打扮得像公主，清一色都是粉紅禮服造型，唯日前出席倫敦首映會，換穿奶油黃色的Ralph Lauren禮服，她搭配代言的奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）首飾，依然仙氣飄飄。

▲▼ 亞莉安娜 。（圖／公關照）


▲亞莉安娜所戴的施華洛世奇Matrix Tennis項鍊，18,000元。

▲▼ 亞莉安娜 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇Stilla 耳環相當百搭，3,300元。

亞莉安娜出席公開活動的服裝向來甜美，因此選戴首飾以簡潔大方的款式為主，她於《魔法壞女巫》倫敦首映會上戴的施華洛世奇水晶Matrix Tennis項鍊、單顆水晶造型的Stilla耳環，都是線條俐落的百搭款，不僅與隆重禮服完美搭配，配上日常T恤、襯衫也有型。

▲▼ 亞莉安娜 。（圖／公關照）

▲亞莉安娜身穿Versace粉色低胸禮服。（圖／翻攝arianagrande IG）

宣傳期亞莉安娜所穿的禮服款款都有話題，一套超低胸的Versace粉色禮服，因材質獨特，在暗處依然能展現霓虹光彩；另一套運用古董蕾絲裝飾的兩截式粉紅裙裝，則是紐約品牌BODE為她特別訂製的款式，靈感源自法國高級訂製服，讓她以俏麗公主姿態完美現身。

▲▼ 亞莉安娜 。（圖／公關照）

▲Versace禮服的特殊材質在暗處依然展現霓虹光彩。（圖／翻攝arianagrande IG）

▲▼ 亞莉安娜 。（圖／公關照）

▲亞莉安娜穿紐約品牌BODE以法國高級訂製服為靈感設計的兩截式裙裝。（圖／翻攝arianagrande IG）

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關鍵字：

亞莉安娜, 施華洛世奇, Swarovski, Ralph Lauren, Versace, 魔法壞女巫

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