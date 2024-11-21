告別枯黃毛躁！紫羅蘭色養護持久亮麗髮色

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、renefurterertaiwan IG

年末到來很多人都會有換髮色的需求，想要讓顏色更加亮眼持久，染後的照顧洗護絕對是很重要的事情，建議可以挑選能校色的單品，可以讓髮色維持更好看，以下就盤點多款單品，整套用下來就對。

＃MOROCCANOIL 摩洛哥紫色優油，50ml、售價1550元



憑藉超強養護又完全不油膩的質地，摩洛哥優油一直都是髮油界巨星，這次再度推出添加紫羅蘭色調的髮油，可以更好的祛黃，維持自然髮色，搭配經典摩洛哥堅果油、亞⿇籽萃取物，滋潤秀髮同時還能打造輕盈柔亮的質感，洗完頭之後使用立刻修護受損狀態。

＃rahua 花妍煥色修護髮膜，120ml、售價1600元

亞馬遜雨林中獨特的rahua果油，擁有豐沛的滋潤與抗氧化能量，造就紐約奢華頭髮養護品牌rahua，旗下護色髮膜不僅添加rahua果油、布里蒂果油、印加果油，還搭配珍稀藍艾菊花油、有機木槿花、亞馬遜紫丁香礦物泥等關鍵護色成分，有效降低枯黃毛躁。

＃Rene Furterer萊法耶 OKARA金縷梅鎖色髮浴，200ml、售價1380元

法國奢華頭髮養護品牌萊法耶擅長用植物萃取配方，幫助髮絲修護潤養，其中，金縷梅鎖色髮浴特別適合染後使用，蘊藏豆粕萃取、金縷梅萃取精華，能夠深入髮芯、凍結髮色，並且強化髮絲防禦力，避免受損頭髮受到外在紫外線、環境條件等傷害，持續綻放動人光采。