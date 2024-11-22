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奈良美智兒童雕塑流出眼淚　生涯唯一發動機裝置登拍賣會

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▲▼ 奈良美智 。（圖／公關照）

▲富藝斯將拍賣奈良美智《生命之泉》雕塑擺件估價約33,445,000元起，牆上為《嬰兒藍》畫作估價約175,590,000元起。（圖／富藝斯提供）

記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣公司富藝斯（Phillips）25日將舉辦現代及當代藝術香港秋季拍賣，亮點之一是日本知名藝術家奈良美智創作生涯中唯一配備發動機的雕塑裝置《生命之泉》，作品中的兒童緊閉雙眼，淚水竟潸然而下滴入咖啡杯裡，又再次化為淚水循環不息，象徵藝術家與童年告別，邁入新的創作階段，讓參觀者無不動容，此作品曾在他多個大型展覽亮相，此次登上拍賣會，估價超過3300萬元。

▲▼ 奈良美智 。（圖／公關照）

▲奈良美智唯一配備發動機的雕塑裝置，兒童緊閉雙眼會流淚低落入咖啡杯裡，又再次化為淚水，循環不息。

富藝斯將上拍的《生命之泉》雕塑裝置，奈良美智捕捉了童年純真本質，同時也突顯了成長過程中不可避免的痛苦、悲傷和孤獨，與觀賞者再一次回顧童年；同場拍賣另一重磅之作，為奈良美智於1999年創作的畫作《嬰兒藍》，是他為數不多描繪女孩全身像的大型畫布作品之一，估價高達1.7億元。

▲▼ 奈良美智 。（圖／公關照）

▲奈良美智作品《ABC》於佳士得亞太區新總部首屆拍賣以近7000萬元成交。（圖／佳士得提供）

奈良美智的作品是各大拍賣會的焦點，佳士得（Christie’s）亞太區新總部首屆拍賣中，他的作品《ABC》即拍出近7000萬元的佳績，作品反映1990年代末期和2000年初期對於未來的不確定性、脆弱感，以及對於保留內心童真的嚮往。

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關鍵字：

富藝斯, PHILLIPS, 佳士得, Christie’s, 奈良美智

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