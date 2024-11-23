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Jennie手上蝴蝶結蛋糕這裡買！聯名韓人氣咖啡廳　4款甜點胸針餅乾好夢幻

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文／妞新聞

「This that pretty-girl mantra, this that flaunt ya, just touched down in L.A～」BLACKPINK成員「Jennie（金珍妮）」的個人事業正起飛ing，自從成立的個人工作室「ODD ATELIER」後不只挑戰時尚伸展台走秀、接下2檔綜藝實境秀，前陣子更與國際知名唱片大型廠牌「哥倫比亞唱片Columbia Records」合作發行首支單曲〈Mantra〉，不論在演藝圈、時尚圈都有高影響力的她，居然還進軍「餐飲業」了！？

IG狂曬12組近況照

手上「這顆」被問爆


▲Jennie手上捧著蝴蝶結奶油蛋糕。（圖／IG@jennierubyjane，下同）

近日Jennie更新了一則IG貼文，可以看到她穿著奶油白上衣、格紋裙、頭戴針織帽款，除了時髦穿搭很吸睛，Jennie手上捧著的蝴蝶結奶油蛋糕也成為討論焦點，本尊更配文放火：「呀呀呀呀～有點蛋糕的人嗎？」照片裡除了可口的蛋糕，似乎還有神秘的高跟鞋造型甜點、圓形小餅乾，讓大批粉絲們湧入狂問：「哪裡買得到？」

NUDAKE×Jennie金珍妮

夢幻聯名新菜單上市

Jennie IG蛋糕這裡點！TAG中標記的店家就是女神本人的愛店、韓國爆紅咖啡廳「NUDAKE」，在首爾擁有多家分店的NUDAKE其實是韓國眼鏡潮牌Gentle Monster的旗下烘焙子品牌，今年才與主品牌合作打造「JENTLE SALON」全系列鏡款，沒想到連甜點菜單都夢幻聯動了！

NUDAKE×Jennie金珍妮聯名甜點

1.蝴蝶結蛋糕

▲蝴蝶結蛋糕。（圖／IG@nu_dake）

NUDAKE將咖啡廳結合藝術展演概念，不只店裝前衛時髦，主打的可頌品項更是紅遍全球，不過紅極一時的抹茶熔岩黑可頌、迷你可頌得先讓一邊，Jennie為了慶祝即將發行新專輯的嶄新聯名的4款新菜單一定會被點爆，其中與女神ID同名的「Jennierubyjane」，三層蛋糕上以奶油勾勒「很金珍妮的蝴蝶結」，內餡以酸甜莓果、玫瑰風味打造，上方的寶石裝飾超美。

2.高跟鞋蛋糕

▲高跟鞋蛋糕。（圖／IG@nu_dake）

光看貼文照還以為是真的高跟鞋，原來正紅色高跟鞋模樣的聯名蛋糕，就名為Rouge Heel，本體是注入蘭姆酒的蓬鬆舒芙蕾蛋糕體，內餡搭配濃郁的榛果巧克力層，精緻到是不是捨不得切下？

3.胸針餅乾、玫瑰奶凍

▲（上）胸針餅乾、（下）玫瑰奶凍。（圖／IG@nu_dake）

帶領復古風潮的Jennie，這款聯名Cameo餅乾顧名思義就是還原古典女士胸針，白巧克力口味上雕刻出Jennie女神的肖像，另外還有2種口味的奶凍可以選擇，NUDAKE將在11月28日於首爾江南區舉辦POP-UP限定快閃店，有機會到韓國的妞妞們請不要錯過啦！（地址：서울 강남구 압구정로46길 50 하우스 도산 1F）

【延伸閱讀】

Jennie新歌MV公開「濕身透視BRA＋M字腿露屁股蛋」刷新尺度！網暴動：超辣

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關鍵字：

Niusnews妞新聞, NUDAKE, Jennie, 蝴蝶結, 蛋糕

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