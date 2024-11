Jennie手上蝴蝶結蛋糕這裡買！聯名韓人氣咖啡廳　4款甜點胸針餅乾好夢幻

文/妞新聞

「This that pretty-girl mantra, this that flaunt ya, just touched down in L.A~」BLACKPINK成員「Jennie(金珍妮)」的個人事業正起飛ing,自從成立的個人工作室「ODD ATELIER」後不只挑戰時尚伸展台走秀、接下2檔綜藝實境秀,前陣子更與國際知名唱片大型廠牌「哥倫比亞唱片Columbia Records」合作發行首支單曲〈Mantra〉,不論在演藝圈、時尚圈都有高影響力的她,居然還進軍「餐飲業」了!?

IG狂曬12組近況照

手上「這顆」被問爆

▲Jennie手上捧著蝴蝶結奶油蛋糕。(圖/IG@jennierubyjane,下同)

近日Jennie更新了一則IG貼文,可以看到她穿著奶油白上衣、格紋裙、頭戴針織帽款,除了時髦穿搭很吸睛,Jennie手上捧著的蝴蝶結奶油蛋糕也成為討論焦點,本尊更配文放火:「呀呀呀呀~有點蛋糕的人嗎?」照片裡除了可口的蛋糕,似乎還有神秘的高跟鞋造型甜點、圓形小餅乾,讓大批粉絲們湧入狂問:「哪裡買得到?」

NUDAKE×Jennie金珍妮



夢幻聯名新菜單上市

Jennie IG蛋糕這裡點!TAG中標記的店家就是女神本人的愛店、韓國爆紅咖啡廳「NUDAKE」,在首爾擁有多家分店的NUDAKE其實是韓國眼鏡潮牌Gentle Monster的旗下烘焙子品牌,今年才與主品牌合作打造「JENTLE SALON」全系列鏡款,沒想到連甜點菜單都夢幻聯動了!

NUDAKE×Jennie金珍妮聯名甜點

1.蝴蝶結蛋糕

▲蝴蝶結蛋糕。(圖/IG@nu_dake)

NUDAKE將咖啡廳結合藝術展演概念,不只店裝前衛時髦,主打的可頌品項更是紅遍全球,不過紅極一時的抹茶熔岩黑可頌、迷你可頌得先讓一邊,Jennie為了慶祝即將發行新專輯的嶄新聯名的4款新菜單一定會被點爆,其中與女神ID同名的「Jennierubyjane」,三層蛋糕上以奶油勾勒「很金珍妮的蝴蝶結」,內餡以酸甜莓果、玫瑰風味打造,上方的寶石裝飾超美。

2.高跟鞋蛋糕

▲高跟鞋蛋糕。(圖/IG@nu_dake)

光看貼文照還以為是真的高跟鞋,原來正紅色高跟鞋模樣的聯名蛋糕,就名為Rouge Heel,本體是注入蘭姆酒的蓬鬆舒芙蕾蛋糕體,內餡搭配濃郁的榛果巧克力層,精緻到是不是捨不得切下?

3.胸針餅乾、玫瑰奶凍

▲(上)胸針餅乾、(下)玫瑰奶凍。(圖/IG@nu_dake)

帶領復古風潮的Jennie,這款聯名Cameo餅乾顧名思義就是還原古典女士胸針,白巧克力口味上雕刻出Jennie女神的肖像,另外還有2種口味的奶凍可以選擇,NUDAKE將在11月28日於首爾江南區舉辦POP-UP限定快閃店,有機會到韓國的妞妞們請不要錯過啦!(地址:서울 강남구 압구정로46길 50 하우스 도산 1F)

