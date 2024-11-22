年度最華麗眼盤必收！日落大地色、低飽和紫羅蘭都美到不行

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

冬季歡迎聖誕到來，各品牌都推出絕美的眼影單品，華麗亮片加上活潑的顏色，可以說是一年之中算是華麗的單品，以下就分享多款厲害的眼盤，限量一定要入手。

＃BOBBI BROWN 璀璨星光8色眼彩盤，售價2600元

BOBBI BROWN的眼影單品服貼又細緻，重點是連大顆的閃片都可以做到超親膚，一點都不會飛粉，今年冬季推出的限量銀色系搭配紫色調眼盤，是非常具有雪國氣息的仙氣色調，當然少不了經典大地色系，是一款派對或日常都可以使用的單品。

＃DOLCE & GABBANA 撒丁金絲珠寶盒眼影盤，售價2200元

充滿義大利滿滿的異國風情，這次以閃耀珠寶盒設計的聖誕限量彩妝，眼影更是從水晶與寶石取材，宛如紅寶石般的配色，集結霧面、金屬光以及閃耀光，可以單用或是疊擦出極致性感的眼妝風格。

＃MAKE UP FOR EVER 藝術大師高調玩色眼影盤，售價1500元

MAKE UP FOR EVER充滿畫家大膽地時髦玩色，今年聖誕節推出高調玩色眼影盤，6格不同的色調絕對是市面上很難找到同款的搭配，低飽和內斂的紫色調或是粉色系，還有霧面質感的大地土色，簡約刷色就可以展現出時尚優雅的法式風情。

＃SUQQU 晶采眼頰盤，售價3400元

SUQQU向來是顏色調配大師，即使是新手也都可以畫出絕美的眼妝，這次將冬日夢幻的美景與溫暖的時光，打造出具有華麗閃片又實用的棕色系，讓眼妝擁有絕美小心機，更搭配精選色彩的打亮色，一盤搞定整個妝容。