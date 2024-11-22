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色彩鑑定到底在紅什麼？有必要做、能帶來什麼好處一次解析

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記者李薇／台北報導　圖／myshopper_color_kr IG、YouTube、for_everyoung10 IG

近年彩妝圈掀起一股色彩鑑定的風潮，許多風格師都會提供服務，當然也有很多明星、KOL、素人都在分享，但是到底色彩鑑定是什麼呢？有需要做嗎？能帶來什麼樣的好處？這篇一次分析給你，讓你更能找到屬於自己的風格。

▲▼ 。（圖／myshopper_color_kr IG、YouTube）

＃色彩鑑定為什麼流行？

大約近2到3年前，色彩鑑定開始在台灣爆紅，起初有不少南韓藝人像是Jisoo、惠利、韓藝瑟等，在自己的社交平台分享色彩鑑定的體驗，才漸漸流傳開來，加上過去大多數人對於色彩的印象，多停留在「臉色發黑」而已，但仔細去深究之後，會發現其實其帶來的影響非常大，除了整體給人的感覺之外，甚至小到連痘疤、黑眼圈、細紋都可能因為選錯色，而看起來更明顯突兀，已經不是只有看起來變白、變黑而已，神奇的效果立刻吸引很多人去嘗試。

▲▼ 。（圖／myshopper_color_kr IG、YouTube）

＃什麼是色彩鑑定？

色彩鑑定就是從髮色、瞳色、膚色、唇色等原生基因的色調，透過各種不同飽和度、顏色的布料，來找出適合自己的配色選擇，基本上會分為冷、暖色，然後再分春、夏、秋、冬四大不同的季節主題，甚至還可以再往下區分，以夏季為例的冷夏、淺夏、柔夏、深夏的16大色彩季型，每一種季節型態適合的色調、深度與飽和度都有所不同，相當有趣。

▲▼ 。（圖／myshopper_color_kr IG、YouTube）

＃色彩鑑定的流派？

以亞洲來說，目前色彩鑑定的流派分為日、韓兩種，日本較多使用較為繽紛的布料，韓系則多是使用柔和的色選，而且前者大多喜歡較為有個性的穿搭，後者則是偏向整體溫柔度，雖然審美的觀點較為不同，但是冷暖四季的基礎核心理論是不變的，測試出來的季節屬性也是會相同，只是在建議的搭配上，會有差異。

▲▼ 。（圖／myshopper_color_kr IG、YouTube）

＃想做色彩鑑定該注意什麼？

因為是從基因色調去判別，所以一般做色彩鑑定最好都是素顏去做，可以更準確的看出髮色、瞳孔、肌膚的顏色，甚至細節到黑眼圈、肌膚泛紅、痘痘問題等，都可以透過顏色去修飾整體給人的感覺，檢測出來的準確度也會比較高。即使有曬黑也不用擔心，因為每個人天生的膚色不會改變，黑色素也是固定的，所適合的季節不會變，只是適合的色彩可能會需要調整明度、深度。

▲▼ 。（圖／IG）

＃色彩鑑定的應用

色彩鑑定其實概念有點像是人格測試，是回到最基礎的天生狀態來選擇適合的單品，以美妝角度而言，懂得自己歸類在哪一個屬性，有助於彩妝單品的挑選，比如：檢測出來是暖黃色肌膚的人，使用冷色調的校色產品或是底妝，常常會給人一種妝感很重、浮粉的感覺，痘疤、黑眼圈都會遮不住發灰，導致臉部出現色塊、顯髒顯累，但是如果挑選到適合的暖色調產品，只要少量輕薄的粉底就可以輕鬆改善這些問題，整個人看起來更乾淨，甚至連蠟黃感都不會有。

除了美妝產品，很多人在買衣服的時候，應該也會發現自己穿某一種顏色，整個人看起來的狀態就會很差，不僅臉色暗沉、肌膚瑕疵也特別明顯，很多時候跟妝化得濃淡其實沒有關係，是自己不適合這樣的色調。透過色彩鑑定可以找出自己適合的色選之外，也可以避開雷區，整體而言，就是能幫助自己更了解本身狀態，以後不管在搭配衣服、飾品、包包，選擇彩妝、染頭髮、隱形眼鏡等等細節，都能夠更清楚找到適合的單品，甚至做更多細節的運用。

▲▼ 。（圖／myshopper_color_kr IG、YouTube）

＃色彩鑑定需要知道的事

色彩鑑定是一種專業系統化的檢測，對於不了解自己的人來說，可以給予很明確的目標與方向，讓自己無腦穿搭也可以很有質感；而對於已經很習慣打扮的人來說，可以提供更深層的解析，尤其是像這類型的人常常無法跳脫穿搭習慣的舒適圈，做色彩鑑定其實能夠讓自己了解其他可能性，甚至在自己「喜歡的顏色」以及「適合的顏色」中，找到最完美的平衡，展現更加多面向的個人特色。

關鍵字：

色彩鑑定, Jisoo, 色彩, 彩妝

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