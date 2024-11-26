2024秋冬染髮最新趨勢「紅潤血色感」　舒華同款素顏氣色也超好

文／美人圈

2024秋冬染髮顏色來了！每到季節轉換，就是變換髮色的最佳時機，綜觀近期韓國女生的秋冬染髮趨勢，有別於春夏，秋冬更流行素顏也好看、能顯出紅潤血色的「紅色調」髮色，同時髮色方面加入更多有透明感的灰調、霧感，低調百搭的棕色，讓紅色調髮色更好駕馭、顯白提氣色，人人好駕馭！

2024秋冬染髮顏色推薦

玫瑰紅橘棕

(G)I-DLE葉舒華同款！舒華換上全新當前韓國秋冬最流行的偏紅髮色，在棕色的基礎下加入偏暖的橘色與顯白的玫瑰紅，讓整體髮色偏暖、顯嫩，給人有朝氣感但不過度張揚，也變得更好駕馭，素顏、帶妝都好看！

▲舒華。（圖／IG@yeh.shaa_）



而且這款不用漂髮就能有很好的顯色度，加上不論在室內或室外光線下，髮色幾乎可維持相近的色調，不過度偏紅或偏橘，不必擔心髮色只在某些狀態下才符合自身喜好，是一款好駕馭的顯嫩、減齡髮色，實在太好看！

▲舒華新髮色是韓國秋冬最流行的偏紅髮色。（圖／IG@yeh.shaa_）

柔紗粉棕

冷靜氣質中多了柔和甜美感！這款髮色低調又時髦，將米色與粉色加入以冷調棕色為基礎的染劑當中，顯現出髮絲的輕柔與靈動線條，就像套了柔粉色的濾鏡，為原先給人冷靜氣質的棕色髮，增添些許甜美，時髦好看！

▲柔紗粉棕。（圖／IG@shokosoco）

此外，這款髮色在室內光線下，米棕色調較為明顯；陽光照射下則透出更多的淡淡粉色，最棒的是即便褪色也是偏棕色、不怕變黃！

優雅紅棕

髮色選對，真的大加分！若覺得上一款髮色太偏冷，這款色調偏暖且同樣適合上班、日常好駕馭的優雅紅棕很值得一試！在偏暖的棕色當中加入少許的紅色，視覺上仍保留優雅的棕色髮，同時透過紅色襯出紅潤、顯白，整體變得明亮，還能讓頭髮的質感變好、染髮後可能出現的毛躁感幾乎是零，絕對是最不挑人、最好駕馭的紅色調髮色。

▲優雅紅棕色調偏暖。（圖／IG@s____rriii）

紅絲絨棕

韓國女生今年秋冬最愛的髮色！對比前面幾款，這款的紅色更為明顯、張揚，在深棕色的基礎下加入霧感的紫紅色，降低明亮的紫紅色，變得相對不誇張且極致顯白，加上這款不用漂就能有很高的顯色度，難怪成為韓國女生現在最流行的必備髮色！

▲紅絲絨棕是韓國女生今年秋冬最愛的髮色。（圖／IG@onyad_hyeok）

而且這款在室外光下，襯托出皮膚的白皙與透明感，到了室內光一樣顯白，加上整體色調偏深，在室內環境下更偏向知性棕色。

煙燻粉棕

女團感十足！煙燻粉色在室內呈現的色澤更偏蜜桃粉，陽光下又偏向粉棕色調，少女元氣感十足，同時使膚色變得通透白皙，也是淺色髮色當中相對沒有病氣感的髮色，整個人呈現時髦粉嫩感，少女感爆棚！這款也相對需要花費心思照顧，更推薦給皮膚相對白皙、熱愛化妝打扮的族群。

▲煙燻粉棕。（圖／IG@do_yu__）

透氣霧粉

覺得上一款太淺、需要做多次漂色？那推薦這款透氣霧粉色！在米棕色的基礎下，加入柔和帶灰的粉紅色，在陽光下髮色變得輕盈、有透氣感，仙氣飄飄，很襯秋冬相對深色的服裝，相對好駕馭、不挑膚色，簡單的偽素顏妝就非常好看。

▲透氣霧粉色。（圖／IG@ran__okuda，下同）

柔粉巧克棕

對比上一款，想要更低調沉穩、更適合日常，不妨試試「柔粉巧克棕」！整體髮色明度更低，以氣質知性又顯白的巧克力棕為基礎，加入柔和的粉紅色調，讓原先的知性巧克力棕多了甜美柔和的氣息，甚至可局部著重挑染，時髦好看又不輕浮，氣質爆棚。

髮色更是顯髮質好的霧感光澤，相對好照顧、不顯毛躁，加上整體色調偏中性，這款可說是百搭各膚色各場合，極度不挑人，即便素顏也能顯白又有氣色，失誤率極低。

延伸閱讀

2024秋冬「霧感髮色」居家染髮劑推薦！居家染髮5技巧，不用漂就超顯色，柔和奶霜色get

2024「掉色也好看」染髮顏色推薦範本！素顏顯白、通通不用漂、零布丁頭，越掉色越好看

2024熱門染髮顏色推薦！3方向找到命定髮色，這組髮色最顯白，加碼「顯老」地雷髮色

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。