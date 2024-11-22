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養顏美容又能減重！盤點喝檸檬水的「5個好處」

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▲▼喝檸檬水的5個好處。（圖／Unsplash）

▲檸檬能夠增加口感，秋冬喝溫檸檬水正好。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

覺得喝水很無聊，就來杯檸檬水吧！酸酸口感好入口，且富含豐富維生素C，喝了還能抵禦感冒，就連消化不良都能緩解。

#增強免疫力

檸檬富含維生素C，這是一種強效抗氧化劑，能幫助抵禦感冒和流感等感染。維生素C能促進白血球的生成，從而提升免疫系統功能。同時，它還能對抗體內自由基，減少細胞損傷，保護身體健康。

#改善消化

檸檬水能刺激胃部分泌消化液，有助於分解食物並改善營養吸收。每天早晨空腹喝一杯溫檸檬水，可以幫助清理腸胃，減少便秘問題。此外，檸檬中的檸檬酸還有助於平衡胃酸，減少消化不良和胃部不適。

▲▼喝檸檬水的5個好處。（圖／Unsplash）

#幫助減重

檸檬水的熱量低，卻能促進新陳代謝，加速脂肪的燃燒。檸檬中的多酚化合物有助於抑制脂肪細胞的生成，從而減少體脂。同時，檸檬水能提供飽足感，幫助減少過量飲食，是減重人士的理想選擇。

#養顏美容

檸檬水具有輕微的利尿作用，能促進腎臟排毒，幫助身體排出廢物。檸檬中的抗氧化物質還能減少體內炎症，讓肌膚保持光滑和明亮。長期飲用檸檬水，能改善暗沉膚色，讓肌膚更顯健康。

#維持酸鹼平衡

雖然檸檬本身是酸性的，但它在體內代謝後會產生鹼性效果，有助於平衡體內的酸鹼值。維持適當的酸鹼平衡對於身體健康至關重要，能預防炎症和慢性病的發生，讓身體保持最佳運作狀態。

關鍵字：

檸檬水, 健康, 免疫力, 減重, 養顏

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