倩碧進駐康是美推出優惠組、寶雅引進南韓彩妝madpeach

記者曾怡嘉／台北報導 圖／品牌提供

消費者購買美妝變得更便利方便，專櫃皮膚科保養品牌倩碧進駐全台康是美120家門市，而寶雅也獨家引進韓系彩妝品牌madpeach，不用出國就能買到最夯的腮紅面霜。

專業保養品牌倩碧宣布進駐康是美120間門市，不僅提供消費者更便利的購買渠道，也讓來自專櫃的專業醫學保養產品更加觸手可及。為慶祝開幕，倩碧於11/22-12/26推出多款康是美超值限定組合，千元就可以入手。

此外，更於12/1-12/12期間，加碼推出期間限定滿額贈活動，只要購買倩碧單筆滿$1,500，即贈CLINIQUE x HELLO KITTY 50周年限量版手帕1份，限時限量換完為止。

韓系彩妝品牌madpeach也進駐寶雅，為了讓品牌精神更具感染力，並攜手新世代活力南韓男團n.SSign作為品牌代言人，以清新年輕、極具感染力的形象全新演繹madpeach的彩妝魅力及自我風格的堅持。

本次進駐寶雅的首發產品包括三款熱銷美妝單品以及限量組合：極致貼合膚質的腮紅面霜、讓雙唇散發自信光采的流光唇蜜、有效持久妝容的澄淨流光定妝噴霧以及自然光澤感腮紅高光組，madpech系列商品於全台通路均可購買。