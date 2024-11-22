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中醫師：「氣血不足」是肥胖主因　4種肥胖體質你是哪一種？

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▲▼中醫師：「氣血不足」是肥胖主因 。（圖／品牌提供）

▲肥胖原因有許多，中醫建議依據體質對症下藥。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

最近減重卡關嗎？中醫師曾宜萱分享，造成肥胖的根本原因在於「氣血不足」，氣是人體運行的動力，而血則是動力的泉源。當身體氣血不足時，不論如何少吃多動，都無法有效代謝。你又是哪種肥胖體質呢？一起來檢測一下。

#氣虛型肥胖

症狀：氣虛經常導致代謝差，常見症狀包括精神萎頓，面色淡白，四肢無力，容易頭暈、嗜睡，心悸自汗，且嘴唇蒼白、舌淡脈虛細而無力等。

調理方法：健脾益氣

飲食選擇：日常建議多吃魚、雞肉等蛋白質，以及黃耆、山藥、薑、紅棗等補氣食材，建議避免過多冰冷寒涼的食物，如苦瓜、白蘿蔔、含糖手搖冷飲、生魚片、椰子、柚子等。

#陽虛型肥胖

症狀：陽虛易使身體代謝緩慢，常見症狀包括容易怕冷，手足不溫，易感疲勞，且舌淡胖嫩，脈沉遲。

調理方法：溫補脾腎

飲食選擇：日常建議多吃甘溫補脾陽、溫腎陽為主的食物，如羊、雞、魚、鱔、蝦等蛋白質，與茴香、核桃、腰果、生薑等食材。少吃生冷、苦寒、黏膩食物，如螃蟹、海帶、紫菜、芹菜、苦瓜、冬瓜、西瓜、香蕉、梨、綠豆等，同時應注意即使在盛夏也不過多食用寒涼之品。

#痰濕型肥胖

症狀：因喜食肥甘甜黏，體內痰濕阻礙代謝，常見症狀包括面部皮膚油脂較多，多汗且黏，日常容易感到頭昏胸悶，身體沉重、消化不良、水腫、痰多，且舌苔厚膩、脈滑等。

調理方法：化痰去濕

飲食選擇：由於痰濕代謝慢，需多吃溫涼熱性、除濕利水的食物可促進循環，如胡椒、薏仁、紅豆水、玉米鬚等。藥材上，去濕可選陳皮、澤瀉、茯苓、白朮等，或有助於補氣的黃耆、黨參等。此外，須避免吃生冷的食物，像是冰品與偏冷性的水果，如橘子、西瓜等。

#濕熱型肥胖

症狀：體內濕熱不利代謝，常見症狀包括容易口乾舌燥、口苦口臭，排泄黏滯不暢或秘結，皮膚易出油且頻繁出現痘痘、粉刺問題，且舌質偏紅，苔黃膩，脈滑等。

調理方法：清利濕熱

飲食選擇：日常建議多吃甘寒、苦寒或甘平等清利濕熱的食物，蔬菜類如芹菜、冬瓜、絲瓜、苦瓜、黃瓜等，其他如綠豆、蓮子、茯苓、西瓜等也可多食用。少吃羊、鵝肉、鱔魚、動物內臟等肥厚油膩類；韭菜、生薑、辣椒、香菜、酒、胡椒等燥熱類，以及烹炸燒烤等辛溫助熱食品。

▲▼中醫師：「氣血不足」是肥胖主因 。（圖／品牌提供）

▲中醫師曾宜萱。

關鍵字：

中醫, 肥胖, 體質, 減重, 飲食

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