fb ig video ETtoday search mobile

黃宣V領襯衫是COS、小少女穿小CK走紅毯　一起看金馬星光大道上的小資牌

>

記者林明瑋／台北報導

明星出席頒獎典禮，很容易聯想到精品大牌，其實金馬61紅毯上也有明星選擇小資品牌，表演嘉賓YELLOW黃宣穿的V領緞面襯衫與長褲都來自COS，時髦又很有風格，拿下最佳男配角獎的施名帥選擇PEDRO的牛津鞋，5千元有找，也很適合上班族，此外，年僅11歲的鄭又菲抱走最佳新演員獎，她的銀色平底鞋是「小CK」 CHARLES & KEITH，俏麗少女感滿滿。

▲COs Pedro 小CK。（圖／品牌提供）

▲黃宣 鄭又菲 金馬。（圖／攝影中心攝）

▲黃宣穿COS 2024秋冬Atelier系列緞面V領襯衫與西裝褲參加第61屆金馬獎。（圖／品牌提供、攝影中心攝）

黃宣走紅毯如果穿得太拘謹，就不是黃宣了，捨棄西裝外套、領結的正式裝束，改以COS 2024秋冬Atelier系列緞面V領襯衫與西裝褲，搭配總值約300萬元的TIFFANY & Co.珠寶走金馬紅毯，充滿特人特色。COS是H&M旗下的品牌，以極簡優雅的風格吸引人，COS Atelier系列於倫敦的工坊設計，強調面料與工藝，黃宣的襯衫美金定價285元，約9200元台幣。

▲施名帥。（圖／記者林敬旻攝）

▲施名帥奪下金馬61最佳男配角獎，穿ZEGNA西裝與PEDRO牛津鞋。（圖／記者林敬旻攝）

▲COs Pedro 小CK。（圖／品牌提供）
▲PEDRO牛津鞋，4,390元。

出道17年的施名帥，以《角頭—大橋頭》中的阿猛一角，奪下金馬61最佳男配角獎，他穿ZEGNA 2024紅毯系列黑色暗花羊毛真絲西裝，佩戴約800萬元的PIAGET腕錶，腳上黑色牛津鞋的品牌則是PEDRO，以燒製小牛皮打造，鞋面雕花相當經典又能顯出細節，走紅毯很可以，也很推薦上班需要穿得較正式的男士們。

11歲的鄭又菲走上金馬星光大道，年紀小小但一點都不怯場，穿著灰色蓬蓬紗洋裝，腳踩銀色的小CK銀色蝴蝶結平底鞋，與服裝相襯。小CK的包包、鞋子總讓小資女愛不釋手，蝴蝶結平底鞋帶點可愛氛圍，同款還有黑色、紅色，是日常很容易穿搭的款式，定價1790元，相當容易入手。

▲黃宣 鄭又菲 金馬。（圖／攝影中心攝）

▲黃宣 鄭又菲 金馬。（圖／攝影中心攝）

▲鄭又菲穿小CK銀色蝴蝶結平底鞋參與金馬獎。

▲COs Pedro 小CK。（圖／品牌提供）
▲CHARLES & KEITH平底鞋，1,790元。

►金馬時尚總覽 ／許光漢短髮＋西裝帥炸　陳柏霖穿訂製皮衣比《愛的視線》 

關鍵字：

黃宣, 鄭又菲, 施名帥, COS, 小CK, CHARLES & KEITH, PEDRO

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

爽爽喝爆！星巴克11／25起「大杯以上買一送一」　一同分享中華隊榮耀

爽爽喝爆！星巴克11／25起「大杯以上買一送一」　一同分享中華隊榮耀

台灣最帥隊長陳傑憲放閃　愛穿同色系情侶裝合體辣妻

台灣最帥隊長陳傑憲放閃　愛穿同色系情侶裝合體辣妻

中華隊奪冠85度C「連6天」買一送一　星巴克11／25起好友分享

中華隊奪冠85度C「連6天」買一送一　星巴克11／25起好友分享

金馬時尚／個人意見評紅毯：楊貴媚穿80年代鐵窗、袁澧林像廚房紙巾 金馬三美／59歲吳君如白禮服奪紅毯冠軍！劉奕兒險勝夏于喬拿第二 超準！憑直覺挑一個顏色　秒測你現在「內心狀態」 台灣冠軍！美麗華摩天輪「連續7天免費搭」　SOGO大巨蛋啤酒直接5折 GD頭巾穿搭是今年最火紅潮流　跟上「時髦奶奶風」必備10大單品 金馬三帥／網友票選張震拿下紅毯最帥　男神阿部寬緊追在後 台灣最帥隊長帶領奪冠！陳傑憲：繼續保持微笑使我們更強大

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面