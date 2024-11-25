黃宣V領襯衫是COS、小少女穿小CK走紅毯　一起看金馬星光大道上的小資牌

記者林明瑋／台北報導

明星出席頒獎典禮，很容易聯想到精品大牌，其實金馬61紅毯上也有明星選擇小資品牌，表演嘉賓YELLOW黃宣穿的V領緞面襯衫與長褲都來自COS，時髦又很有風格，拿下最佳男配角獎的施名帥選擇PEDRO的牛津鞋，5千元有找，也很適合上班族，此外，年僅11歲的鄭又菲抱走最佳新演員獎，她的銀色平底鞋是「小CK」 CHARLES & KEITH，俏麗少女感滿滿。

▲黃宣穿COS 2024秋冬Atelier系列緞面V領襯衫與西裝褲參加第61屆金馬獎。（圖／品牌提供、攝影中心攝）

黃宣走紅毯如果穿得太拘謹，就不是黃宣了，捨棄西裝外套、領結的正式裝束，改以COS 2024秋冬Atelier系列緞面V領襯衫與西裝褲，搭配總值約300萬元的TIFFANY & Co.珠寶走金馬紅毯，充滿特人特色。COS是H&M旗下的品牌，以極簡優雅的風格吸引人，COS Atelier系列於倫敦的工坊設計，強調面料與工藝，黃宣的襯衫美金定價285元，約9200元台幣。

▲施名帥奪下金馬61最佳男配角獎，穿ZEGNA西裝與PEDRO牛津鞋。（圖／記者林敬旻攝）



▲PEDRO牛津鞋，4,390元。

出道17年的施名帥，以《角頭—大橋頭》中的阿猛一角，奪下金馬61最佳男配角獎，他穿ZEGNA 2024紅毯系列黑色暗花羊毛真絲西裝，佩戴約800萬元的PIAGET腕錶，腳上黑色牛津鞋的品牌則是PEDRO，以燒製小牛皮打造，鞋面雕花相當經典又能顯出細節，走紅毯很可以，也很推薦上班需要穿得較正式的男士們。

11歲的鄭又菲走上金馬星光大道，年紀小小但一點都不怯場，穿著灰色蓬蓬紗洋裝，腳踩銀色的小CK銀色蝴蝶結平底鞋，與服裝相襯。小CK的包包、鞋子總讓小資女愛不釋手，蝴蝶結平底鞋帶點可愛氛圍，同款還有黑色、紅色，是日常很容易穿搭的款式，定價1790元，相當容易入手。

▲鄭又菲穿小CK銀色蝴蝶結平底鞋參與金馬獎。



▲CHARLES & KEITH平底鞋，1,790元。