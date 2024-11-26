新光三越慶贏球教父牛排買一送一！加碼超市百項商品1+1

▲新光三越推出贏球優惠。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

世界12強冠軍中華隊英雄回歸，百貨業者推慶祝優惠不停歇，新光三越為慶賀台灣獲得世界冠軍，旗下超市「美麗市場」祭出百項商品滿一送一優惠，限時3天回饋等同周年慶，包括雀巢金牌香醇即溶咖啡、Pocky巧克力棒等熱門商品全都有，館內還聯合餐飲推優惠，教父牛排、福里安花神、翰林茶棧也有買一送一回饋。

▲雀巢金牌香醇即溶咖啡，原價450元；Pocky 8袋入巧克力棒，原價189元。

賀中華隊首奪世界12強棒球錦標賽冠軍榮耀，新光三越表示即起至11／27限時3天，攜手多家品牌推出兩大全台歡慶活動與全民同慶，包括超市百項夯品買一送一、百項品牌商品買一送一雙重優惠，其中不乏高價商品，包括教父牛排的日本A5和牛菲力（限量）、石安牧場滴雞精禮盒等。

▲教父牛排日本A5和牛菲力120g買一送一 (限量)。（圖／業者提供）

▲雪坊優格單球冰淇淋限量買一送一，限台北信義新天地。（圖／業者提供）

美麗市場買一送一熱門單品：

館內餐飲回饋：

▲世界12強棒球賽冠軍戰，陳傑憲奪下大會MVP，全台歡慶百貨也推優惠。（圖／記者李毓康攝、業者提供）

美麗華百樂園表示，歡慶中華隊世界12強賽擊敗日本勇奪金牌，即日起至12／1一連7天，優惠民眾免費搭乘摩天輪，繼續為台灣棒球加油。SOGO大巨蛋則表示，中華隊一路從台北大巨蛋打進東京大巨蛋，成功奪下冠軍，即起大巨蛋遠東Garden City內8間餐廳也推出飲品買一送一、啤酒5折等多樣優惠。

▲SOGO大巨蛋御私藏Cozy Tea 11／25全品項買一送一。

京站時尚廣場從11／25至11／29期間，也推出「京站同慶奪冠美食1+1」優惠。活動期間館內餐飲品牌依不同日期推出優惠，無論是道地台味、異國料理還是甜點飲品，天天接力買一送一，與顧客一同分享國際賽事勝利的榮耀時刻。

▲京站1F Häagen-Dazs外帶雙球冰淇淋，推薦價 270元（限量50組）。

為慶祝中華隊歷史性的榮耀，微風集團也推會員點數10倍送，消費50元即回饋10點，活動即日起至12／1，全館別均適用，活動期間內微風積點禮遇會員單筆消費達50元，即享點數10倍回饋（含原始1倍）。



台北101則表示，11／25至11／27限時三天成人購買觀景台門票，即可獲得GBA鮮釀啤酒一杯免費暢飲，89樓紀念品店從11／25至11／29限時五天全店限定85折優惠（特定商品除外），棒球系列商品滿500元，贈送「世界棒球十二強紀念水杯」，送完為止。