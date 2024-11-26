想吃炸物可能是缺鈣！營養師：身體告訴你可能正缺這些營養

▲有時候就是想來點炸物滿足口慾。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

天氣一冷就老是嘴饞，其實你不是貪吃，或許是缺特定營養，營養師高敏敏表示，你是不是早上就想喝杯咖啡、下午就想來點甜食，睡前還想來點炸物，或許身體正想告訴你：你正在缺這些營養啦！

#想吃甜食，身體可能缺鉻、能量

補充：全麥土司、水果、地瓜、燕麥雜糧

高敏敏表示，當身體缺乏鉻會影響胰島素功能，導致對糖的耐受性降低，或是能量過少，身體就會想吃甜來補充。

#想吃巧克力，身體可能缺鎂、維生素B群

補充：菠菜、堅果、燕麥、紫菜

當身體缺乏鎂、維生素B群，容易導致心情低落、疲倦，而含糖巧克力可短暫升糖，可使心情愉悅，如果真的想吃，建議可以吃無糖純巧克力解解饞。

#想吃肉、起司，身體可能缺鐵、鈣、胺基酸

補充：豬血、鴨血、牛奶、雞蛋

若長時間缺乏營養素，大腦會釋放「想吃」的訊息，補足我們缺失的營養素，所以如果你老是想吃肉，或是特愛吃起司，有可能是身體的警訊哦！

#想吃冰塊，身體可能缺鐵或是荷爾蒙改變

補充：紅莧菜、豬血、鴨血、奇異果、芭樂、柑橘

當缺鐵時身體為了產生更多紅血球，會使體溫上升，會讓人想吃冰塊降溫，或是懷孕/更年期荷爾蒙改變易燥熱嗜冰。

#想吃炸物，身體可能缺水、電解質、鈣

補充：黑/白木耳、柳橙、電解質飲、牛奶

當想吃重鹹炸物時，可能是身體輕微脫水或電解質失衡，身體試圖平衡發出的警訊。

#想喝酒，身體可能缺鈣、蛋白質、鎂

補充：小魚乾、黑芝麻、豆漿、綠色蔬菜

想喝酒有可能是精神緊繃，想放鬆的警訊，而酒精會將壓制感情的大腦皮質功能減弱 ，因此會比較放鬆，這時建議補充鈣質、蛋白質、鎂、避免飲酒過量傷身。

#想喝咖啡、汽水，身體可能缺鈣

補充：起司、小魚乾、鈣、黑芝麻、紫菜

想靠咖啡因提神，反而會讓鈣被過濾，當身體缺鈣易導致精神緊繃，更渴望咖啡因，導致無限惡性循環。建議咖啡因的每日攝取量在300毫克以下，才不會對健康造成影響。

▲（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

營養師高敏敏最後強調，除了補充對應的營養素，也要規律的生活，像是不熬夜、充足睡眠、維持規律運動習慣，喝足量的水，如果真要吃零食，記得淺嚐即可，以免該補的營養沒補到，熱量負擔卻一直往上加。