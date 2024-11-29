3間人氣「螺螄粉」店家推薦！平價道地「酸臭味」搭炸蛋酥好吃加倍

文／人物誌

說到又酸又辣，還帶點微微獨有臭味的湯麵料理，你會想到什麼呢？近幾年，廣西柳州的風味小吃「螺螄粉」漸為人知，販賣這有著獨特味道料理的店家也越開越多。隨著天氣逐漸轉涼，本篇將推薦3間螺螄粉店家，一同來品嘗這碗口感雜陳，卻又暖胃的美食。

1. 小螺波

裝潢走復古時尚風的「小螺波」，現已有多家分店，店內的主打餐點螺螄粉沒有正統螺螄粉那般重口味，在調味上算是較為平衡的，而且還可以自行選擇酸、辣度、蔥花與香菜等。

▲（左）聚寶盆螺螄粉。（圖／ichirochen提供）



聚寶盆螺螄粉是最受歡迎的餐點，不僅能一次吃到肥腸、脆脆皮、油雞，澎湃的份量也讓視覺很享受，而其中的肥腸處理得很好，脆口的外皮與剛好的油脂，也難怪讓朋友總是念念不忘它的美味。除了主打系列有多種口味的螺螄粉，若是喜歡吃臭豆腐的人，可以試試限定口味的經典炸臭臭豆腐螺螄粉，把臭豆腐浸潤在湯汁，各自獨有的臭味加乘在一起，反而有種說不出的美味。

2. 螺螄福 Rose food 正宗柳州螺螄粉



赤峰街巷弄中有一家人氣螺螄粉店「螺螄福」，老屋改建中式風加上門口外側的彩繪牆，很是吸引人，就算是路過也會看到不少人在此拍照。

▲ 螺螄福。（圖／ichirochen提供）



雖然螺螄福在用餐時間總是要排隊，但翻桌率快，也不用等太久。店內採QRcode點餐，再到櫃台結帳，而餐點製作速度也很快。餐點有經典螺螄粉、乾撈螺螄粉，若是不吃辣，也有南京老鴨湯粉可以選擇。除了主餐外，也有多種配料可加購，其中很推香酥炸蛋，原有的蛋香吸附湯汁後，更是美味；而還想吃點特色小菜的話，則是可以點麻辣皮蛋豆腐、麻藥鵪鶉蛋，微微辣度很涮嘴。

3. 老雜。眸螺螄粉



「老雜。眸螺螄粉」的大紅色外觀很顯眼，而店內則是乾淨明亮的白色系，位置不多，開放式廚房可以看到許多配料，視覺效果能提起人的食欲。

▲老雜。眸螺螄粉。（圖／ichirochen提供）



菜單中的主餐有螺螄粉、酸辣粉兩大類，酸辣度都可以客製化，還有滷味、小菜和飲品，價格也不會太貴。而在眾多的配料中，一定要有油條感的炸蛋酥，搭配螺螄粉好吃度加倍，還有人氣虎皮鳳爪也很值得一試，先炸後滷，吃起來軟爛入味。

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