LV臨時旗艦店全美最大！咖啡廳、巧克力都進駐　Dior全新概念店登陸曼谷

▲曼谷市區進駐Dior Gold House和Café Dior、（右）紐約開設路易威登紐約市57街臨時旗艦店和LV咖啡廰。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

最近如果有到美國紐約或是泰國曼谷旅遊的人，千萬別錯過這兩個國際化的新景點，讓你絕對到此一遊意猶未盡！

New York 美國紐約：路易威登紐約市57街臨時旗艦店

因為紐約市路易威登（Louis Vuitton）第五大道旗艦店需要裝修，因此將全新路易威登旗艦店暫時搬遷到紐約市東57街6號（6 East 57 th Street），這間有如全新正式店的大型臨時店，也首次進駐路易威登咖啡廳、巧克力店、全新國際美食概念，以及獨家紀念品膠囊系列。目前，它也成為美國最大的路易威登專門店，去紐約旅遊的時候千萬別忘了到此喝一杯咖啡，買巧克力唷！

▲LV臨時旗艦店成為美國最大的LV專門店。（圖／品牌提供）

多達五個樓層的探索空間

路易威登暫時將位於第五大道與57街交會處東北角的旗艦店搬遷到東57街6號，新址離原址非常近，且這座裝飾藝術風格地標建築擁有豐富的零售歷史，進入店內可看到挑高的中庭空間，其中豎立由OMA建築事務所的重松象平（Shohei Shigematsu）所設計的一組獨立雕像。他也在今年稍早為路易威登於曼谷打造了一場圍繞其歷史的沉浸式展覽。

▲路易威登臨時旗艦店共五層樓。（圖／品牌提供）

共五層樓的LV，一樓展示皮件商品，從各式各樣的包款與生活風格用品，並設有個人化工匠的全新旅行室。二樓為女士專區，三樓則為男士專區。五樓劃分為貴賓專用休息空間，包含三間舒適的沙龍，並設有Objets Nomades與Art de la Table系列的展示區。這層樓的特色是可從其中一間沙龍進入的閣樓風格隱密房間，這裡的主要焦點是路易威登的高級腕錶與珠寶。

四樓的部分就是許多觀光客最想光顧的美食部分，包括Le Café Louis Vuitton是一個結合咖啡廳與圖書館的空間，其中包含主餐廳區、設有沙發座位的閱讀小角落，以及一個共有70個座位的吧檯區。

▲Le Café Louis Vuitton是一個結合咖啡廳與圖書館的空間。（圖／品牌提供）

在 Le Café Louis Vuitton享用奢華點心

由法國名廚阿爾諾東克勒（Arnaud Donckele）與邁克斯費德烈（Maxime Frédéric）聯手打造的Le Café Louis Vuitton！針對紐約，他們與主掌Le Café Louis Vuitton的當地新銳廚師Christophe Bellanca和Mary George合作開發了全新的用餐理念，此概念圍繞著奢華點心展開，兼具趣味與精緻並融合法式風情與本地風味，重新詮釋讓人熟悉且份量充足的料理。菜單部分的創意料理：壓印花卉Monogram圖案的龍蝦或松露義大利餃，以及用新鮮、當季食材製作而成的Damier塔派，曾在巴黎大受歡迎的Croque三明治也將首次橫跨大西洋亮相。當然，國際經典美食漢堡也會在這裡呈現路易威登的獨特巧思。

路易威登巧克力隆重登場

精品巧克力之前在巴黎、新加坡和上海大獲成功之後，Le Chocolat Maxime Frédéric at Louis Vuitton於美國首次開設分店，推出由這位知名甜點主廚及其團隊在巴黎廚房手工製作的招牌巧克力棒與特色巧克力。

Le Chocolat Maxime Frédéric at Louis Vuitton從品牌元素汲取靈感，演繹出一系列滿足各種味蕾的甜點，包括經典巧克力棒、禮盒組與榛果巧克力糖果，以及展現巧克力工藝的創意作品，例如「行李箱上的Vivienne」（Vivienne on a Malle），在這個以音樂盒為靈感的經典作品，只需輕輕扭動巧克力鑰匙，品牌吉祥物Vivienne便會在路易威登行李箱上翩翩起舞。

▲LV巧克力於美國首次開設分店。（圖／品牌提供）

路易威登紐約市57街臨時旗艦店

地址：Louis Vuitton 57 th Street NYC 6 East 57 th Street New York, NY 10022, USA

Bangkok 泰國曼谷： Dior全新概念店Dior Gold House

Dior榮幸宣布即於2024年12月8日在泰國曼谷的市中心商業區Ploenchit區開設全新概念店Dior Gold House。這個展示概念店被設計為隨季節亦或每一季迥異的時裝系列而變化的專門店，坐落於曼妙姿態與詩意紛飛的花園中心，讓你在曼谷這座城市感受首度中心花園夢幻魅力！映照品牌標誌性蒙田30號總店的建築外觀，Dior揭示截然不同的精緻世界，品牌更與泰國諸多及深具代表性的藝術家作品合作，包括Korakot Aromdee、Wishulada Panthanuvong、56th Studio 的Saran YenPanya、Sumphat畫廊的Rush Pleansuk和Philippe Moisan、Vassana 的Boonserm Premthada、Vassana Saima和Savin Saima以及EggaratWongcharit等，跨越各種形式的創作，迴盪於卓越的傳統工藝間，讓品牌與泰國間開啟一次強而有力的多元對話。

另外，同步進駐Café Dior， 讓你逛街同時在Dior享受下午茶美食，當地也力邀米其林三星級主廚Mauro Colagreco精心設計的甜點佳餚。

▲Dior將在泰國開設全新概念店。（圖／品牌提供）

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