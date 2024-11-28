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Verdy又與好友Nigo合體出招！聯名服飾、聖誕禮物　樣樣命中荷包

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

潮流圈的人氣王藝術家Verdy與好朋友Kenzo藝術總監Nigo再次聯手，驚喜推出Kenzo Verdy Market系列，每一樣單品都在呼喚你的荷包！

日本藝術家Verdy以他獨創的角色插圖聞名，擁有主理品牌Girls Don’t Cry、Wasted Youth，不僅曾擔任過BLACKPINK巡演的藝術總監，更是潮流圈各個搶著與他聯名的人氣王，眾多藝人好比Jennie、朴敘俊、GD、A$AP Rocky、J-Hope也都是他的朋友。而Verdy與他的另一位好朋友Nigo近期則是策劃了一項全新聯名，由Nigo職掌的Kenzo再度攜手Verdy帶來「Kenzo Verdy Market」系列！

Kenzo曾在2024春夏系列發表與Verdy的聯名，獲得廣大的迴響，一年過去雙方再次合作，帶來全新「Kenzo Verdy Market」系列，眼尖的時尚迷會發現，這正是今年稍早於2025春夏大秀上出現的焦點設計之一！

Kenzo Verdy Market聯名系列

販售資訊：11月19日於官網販售，11月20日起指定實體店鋪販售（快閃店開幕時亦會販售完整系列）

Kenzo的品牌標誌性元素老虎、海棠花、大象，在Verdy的手裡瞬間童趣幽默了起來，變化成漫畫風的新角色：老虎Winky the Tiger、海棠花Deezy the flower以及大象Bimpy the Elephant！

三位新角色便成了Kenzo Verdy Market系列的主角，被印製於T恤、襯衫、外套上的刺繡和針織毛線衫，男女服裝延用Verdy的招牌字體，並加入了冬季應景的積雪效果，重新演繹Kenzo的品牌經典之餘，還悄悄讓老虎戴上聖誕帽，準備和大家一同迎接年底的狂歡！

單品推薦

Kenzo Verdy Market系列包含了多樣的生活小物和配件，簡約設計的馬克杯、內置新角色小公仔的水晶球、壓縮T恤、貼紙、毛毯、棒球帽、小卡夾，又潮又可愛的外型令人無法抵擋，全都瞄準了各位的荷包，同時也會是非常棒的送禮選擇。

Kenzo Verdy Market快閃店即將登陸台灣

Kenzo Verdy Market系列將會在11、12月份以全球巡迴快閃的形式現身各地，包含巴黎、大阪、香港、澳門和台北等，很快的，Kenzo Verdy Market快閃店即將於12月6日登陸台北微風信義，並同步販售完整系列，心動的潮迷們屆時必須逛一波。

特製奇幻冒險世界形象影片

本次聯名釋放了Verdy與Nigo天馬行空的各種想法，他們甚至為此創造了一個以電子遊戲為靈感的奇幻冒險世界，打造一支精彩的形象影片，充滿懷舊風格、同時具有高級細緻的畫面，讓人對時尚聯名的拓展面向大開眼界。

由Verdy為Kenzo所創造的3個新角色Winky、Bimpy與Deezy化為探險者，一同在神秘的天空之城展開冒險，他們穿過叢林與沙漠，乘著看起來相當有彈性的療癒雲朵飛行，繞過Verdy與Nigo的巨大金色雕像，最終抵達終點，是不是超可愛啊？

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

● Verdy是誰、有多紅？聯名麥當勞、BLACKPINK巡演藝術總監，與Kenzo合作新登場

● Jennie愛牌GANNI三度聯名Barbour！英倫油布外套混搭豹紋＋跳色Logo，價格、開賣時間先掌握

關鍵字：

美麗佳人, Verdy, Kenzo, Nigo

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

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