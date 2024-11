Verdy又與好友Nigo合體出招！聯名服飾、聖誕禮物　樣樣命中荷包

Text/Marie Claire美麗佳人 Photo/Marie Claire美麗佳人

潮流圈的人氣王藝術家Verdy與好朋友Kenzo藝術總監Nigo再次聯手,驚喜推出Kenzo Verdy Market系列,每一樣單品都在呼喚你的荷包!

日本藝術家Verdy以他獨創的角色插圖聞名,擁有主理品牌Girls Don’t Cry、Wasted Youth,不僅曾擔任過BLACKPINK巡演的藝術總監,更是潮流圈各個搶著與他聯名的人氣王,眾多藝人好比Jennie、朴敘俊、GD、A$AP Rocky、J-Hope也都是他的朋友。而Verdy與他的另一位好朋友Nigo近期則是策劃了一項全新聯名,由Nigo職掌的Kenzo再度攜手Verdy帶來「Kenzo Verdy Market」系列!

Kenzo曾在2024春夏系列發表與Verdy的聯名,獲得廣大的迴響,一年過去雙方再次合作,帶來全新「Kenzo Verdy Market」系列,眼尖的時尚迷會發現,這正是今年稍早於2025春夏大秀上出現的焦點設計之一!

Kenzo Verdy Market聯名系列



販售資訊:11月19日於官網販售,11月20日起指定實體店鋪販售(快閃店開幕時亦會販售完整系列)

Kenzo的品牌標誌性元素老虎、海棠花、大象,在Verdy的手裡瞬間童趣幽默了起來,變化成漫畫風的新角色:老虎Winky the Tiger、海棠花Deezy the flower以及大象Bimpy the Elephant!

三位新角色便成了Kenzo Verdy Market系列的主角,被印製於T恤、襯衫、外套上的刺繡和針織毛線衫,男女服裝延用Verdy的招牌字體,並加入了冬季應景的積雪效果,重新演繹Kenzo的品牌經典之餘,還悄悄讓老虎戴上聖誕帽,準備和大家一同迎接年底的狂歡!

單品推薦

Kenzo Verdy Market系列包含了多樣的生活小物和配件,簡約設計的馬克杯、內置新角色小公仔的水晶球、壓縮T恤、貼紙、毛毯、棒球帽、小卡夾,又潮又可愛的外型令人無法抵擋,全都瞄準了各位的荷包,同時也會是非常棒的送禮選擇。

Kenzo Verdy Market快閃店即將登陸台灣



Kenzo Verdy Market系列將會在11、12月份以全球巡迴快閃的形式現身各地,包含巴黎、大阪、香港、澳門和台北等,很快的,Kenzo Verdy Market快閃店即將於12月6日登陸台北微風信義,並同步販售完整系列,心動的潮迷們屆時必須逛一波。

特製奇幻冒險世界形象影片



本次聯名釋放了Verdy與Nigo天馬行空的各種想法,他們甚至為此創造了一個以電子遊戲為靈感的奇幻冒險世界,打造一支精彩的形象影片,充滿懷舊風格、同時具有高級細緻的畫面,讓人對時尚聯名的拓展面向大開眼界。

由Verdy為Kenzo所創造的3個新角色Winky、Bimpy與Deezy化為探險者,一同在神秘的天空之城展開冒險,他們穿過叢林與沙漠,乘著看起來相當有彈性的療癒雲朵飛行,繞過Verdy與Nigo的巨大金色雕像,最終抵達終點,是不是超可愛啊?

