新光三越週慶壓軸站前店登場　冬被「現省萬元」開門就秒殺

▲新光三越站前店週年慶首日為優惠最後一波，吸引大批民眾搶購冬季商品。（圖／記者周宸亘攝）



時尚中心／綜合報導

台灣最大連鎖百貨新光三越最後一波週年慶「站前店」今（11／28）登場，適逢氣溫下降與最後一波優惠催客，上午開店前2小時就出現等候進店民眾，11點開門消費者魚貫入場頓時氣氛熱絡，才開門不到10分鐘就有民眾抱著大批保養品結帳，天氣變冷連帶冬衣、寢具也熱鬧滾滾，首日推出現省近萬元冬被也在一開門就被秒殺。

新光三越站前店週年慶壓軸登場，開門前請來原子少年、財神爺等衝人氣，許多民眾在開門前就前來報到，果然一開門就熱鬧滿滿，有民眾直接至雅詩蘭黛搶購特惠組，開門不到10分鐘就兩手滿滿，還有消費者直衝寢具樓層，就為了直接特價現省萬元的冬被，一開門就直接售完。

家電樓層也是門庭若市，恆隆行與集雅社人潮爆棚，許多民眾快狠準看完就結帳，大家電包括電視也很熱門，服務人員應接不暇，另OSIM按摩椅與3C法雅客也出現體驗跟排隊結帳人潮。

新光三越表示，今預估到訪人潮可破6萬人次，每年必搶化妝品最低3折起明星特惠組，上午9點半開始就湧現人潮，開店2小時包括ESTEE LAUDER 修護急救組、LANCOME NO.1小黑瓶發燒組、資生堂國際櫃 小紅超導電波禮盒組等限量組數均已完售，化妝品預估首日可熱賣超過5萬組，而最新耶誕彩妝正好搭上週年慶，等同新品就有回饋，成為今年業績黑馬，其中ESTEE LAUDER魔幻奇蹟歡慶禮盒組下殺19折，還引發排隊搶購潮。

▲資生堂國際櫃小紅超導電波禮盒組，特價3,690元，價值9,430元；LANCOME N01小黑瓶發燒組(買50ml送50ml)，特價4,095元，價值9,100元。（圖／業者提供）

此外因應冷氣團報到，氣溫下降有感，帶動冬被寢具與季節家電熱銷，首日皇室羽毛工房、金安德森等萬元冬被全面下殺18折起，直接現省1萬多元，開店後立即排隊秒殺，另話題新品石墨稀機能冬被民眾詢問度高，Kinloch Anderson石墨烯冬被也在開賣不久全數搶購一空。

▲Kinloch Anderson石墨烯複合羊毛可水洗雙人冬被，11／30當天原價18,800元，限量特價3,500元。

而季節家電包括暖氣、除濕機、足浴機，站前店加碼祭出的「買機送機」與「團購專案」，開店1小時成交量較去年成長10%，預計首日進帳百台訂單。會員搭配獨家首四日扣30點變300元活動，每人最高可領600元，現買現折也刺激交易筆數攀升。

▲飛利浦雙全推買機送機，DIKE機械式油燈恆溫電暖器+10吋擺頭瞬熱碳素電暖器，特價2,590元，原價4,580元。

站前店表示，週年慶期間還獨家推出點數爆品天天兌，只要APP扣30點+當日消費300元，便可兌換超值好禮，首日價值550元的「寶易生技奈米鋅去味抗螨抗菌噴霧」，破百份上線10分鐘即搶光，整檔每日推出一項超值好禮，明（11／29）則有價值219元的「欣旻國際 SNOOPY 4D抗菌洗衣球」、11／30贈價值199元的「一滴淨 親膚好閨密天然手洗精」、12／1贈價值240元的「P&G洗衣球」。

▲元暉 5L強力乾衣除濕機限時7折，特價17,800元，原價24,990元。

新光三越台北站前店週年慶從11／28到12／11開跑，推出全館累計消費滿5,000元獲5,000點skm points，化妝品單筆滿2,000元送2,000點，大家電、法雅客、iStore單筆滿萬送5,000點、首七日skm pay滿萬元送萬點，點數除了可折抵消費，還可兌換獨家超級瑪利歐集點送商品，以及耶誕演唱會門票等多樣好禮。

歡慶耶誕佳節新光三越耶誕演唱會也將登場，今年首度聯手YouTube Music擴大規模舉辦「YouTube Music Night skm points耶誕演唱會」，邀請到搖滾樂團TRASH、壞特？te、Kimberley陳芳語、Ariel蔡佩軒等10組夢幻卡司輪番上陣，接力開唱兩天。即起至12／15，會員於新光三越APP點數專區扣1,000點起即可以兌換演唱會門票，扣5,000點可兌換每場僅限量200張的「搖滾區門票」，目前即將兌畢，想要與藝人零距離同樂的粉絲們可要趕快把握最後時機！