別熬夜、憋尿！營養師傳授「護腎黃金守則」：54321

▲常熬夜會降低肝臟代謝功能，增加腎臟發炎機率。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人越來越注重健康，營養師高敏敏提醒，腎就像車子一樣，若是不好好定期檢查照顧，很快就會進場維修，但車子出現警訊，如果不理會可能結果會耗錢又耗力，同理人體的腎也是一樣，腎要健康，人生才會是彩色的，提醒民眾預防腎臟病，謹記口訣54321。





▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#5 控制

所謂的5種控制，包括體重、蛋白質、鉀離子、血糖、血壓等數值。

體重：肥胖易增加慢性腎臟病、糖尿病、高血壓的風險。

蛋白質：如果原本腎臟功能就不好，蛋白質過量易造成負擔。

鉀離子：腎功能不好的人，無法正常代謝鉀離子。

血糖：高血糖易造成腎功能衰退、病變。

血壓：高血壓易使蛋白尿增加、使腎臟小血管收縮、硬化。

#4 不要

不要抽菸、亂吃藥、熬夜和憋尿。

抽菸：尼古丁易使血管硬化、腎絲球受損。

亂吃藥：使腎臟負擔增加，尤其是不規律服藥、成分不明的藥。

熬夜：使肝臟代謝功能降低，毒素累積體內。

憋尿：膀胱發炎有可能會使細菌感染到腎臟。

#3 飲食

多補充蔬果、水分要喝足、飲食定時定量。

多吃蔬果：天然植化素 可以抗發炎、減少慢性腎臟病的機率。

補充水分：讓腎臟正常排毒（每天至少2000c.c.）。

定時定量：勿過量、勿暴飲暴食，避免腎臟負擔過大。

#2 減少

減少調味料的使用，以及高壓勞累。

調味料：鹽巴、味精等等調色料，鈉含量過高，易使腎臟負擔大。

勞累：長期高壓、勞累會增加腎臟發炎機率。

#1 沒有

避免鮪魚肚、啤酒肚、大肚腩。

營養師提醒，肥胖易導致腎臟受損，也會增加三高、糖尿病、高血脂等等疾病，腎臟病初期不容易察覺，預防要勝於治療。