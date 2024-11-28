懶人必會時髦送禮秘訣！禮物＋包裝一站購足　還是義大利藝術家設計

記者李薇／台北報導

聖誕節不少人有送禮需求，各品牌也都推出絕美的包裝服務，不僅採用進口的原裝設計，更是充滿藝術美學，而且一站式購足包好，非常方便，絕對是懶人的福音。

＃嬌蘭 璀璨蜂芒・嬌藏星願聖誕包裝



從極具代表性的香水「一千零一夜」中的午夜藍為主題，嬌蘭在聖誕期間推出奢華滿分的法式包裝禮讚，搭配節慶專屬的閃耀銀色緞帶以及金色鑲嵌水鑽的小蜜蜂，只要在全台璀璨蜂芒・嬌藏星願聖誕期間限定店不限金額消費，即享限量聖誕吊飾包裝服務，消費滿6,000元並含香水，即享限量精品聖誕法式禮盒包裝服務。

＃DIOR 金燦凡爾賽限量聖誕包裝

把凡爾賽宮金燦華麗的舞會，在義大利當代藝術家Pietro Ruffo的設計下，更加璀璨精緻，這次更在限定櫃點舉辦聖誕巡迴快閃活動，只要在活動期間購買2件以上產品（須包含50ml以上保養或100ml以上香水），就可以擁有經典白色禮盒繫上華美單耳蝴蝶結，更可以自由搭配星星、蜜蜂、太陽、CD Logo任選2個金色墜飾，打造專屬於你的聖誕包裝。

＃LOEWE 手繪感節慶包裝

LOEWE香氛系列在2024年攜手京都Suna Fujita陶藝工作室，共同打造一系列全新原創畫作與陶瓷藝術品，在包裝上就延續可愛療癒的氛圍，手繪感的人物或小動物插畫躍上紙袋、緞帶，搭配手寫感的品牌LOGO，展現出極具創意又繽紛的魅力，只要購買任一LOEWE 50ml以上的香水，就可以獲得，限定櫃點提供。

＃Jo Malone London 英倫客製化包裝

延續英式贈禮藝術，Jo Malone在全新開幕的大稻埕形象概念店，提供獨家包裝服務，基本的奶油色禮盒描繪大具有年代的大稻埕古宅與街區，簡約細膩特別充滿意義，甚至連包布巾也是用集結大稻埕的巴洛克建築特色搭配著名的夏日煙火，收納在地獨有的文化特色，只要消費任兩件就可以擁有禮盒。