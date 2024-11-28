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先看到狐狸還是鋼筆頭？測試你的性格弱點

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記者李薇／台北報導　圖／小紅書

你的情商高還是智商比較高呢？以下這張圖先看到鋼筆還是狐狸？可以測出來你的性格取向與弱點，很多人測過都覺得超準，快來看看你是哪一種。

Q：以下這張圖第一眼看到的是什麼？

心理測驗,占卜,個性,。（圖／小紅書）

A.鋼筆頭

B.狐狸

C.什麼都不像

A.鋼筆頭

你是一個智商較高的人，很擅長獨立思考，完全不會被周遭言論所影響，你清楚知道自己的需求以及目標，所以即使世道再雜亂，你都可以擁有清晰透徹的思維，同時可以不斷修正自己的問題加以精進，但是因為過於理性以及看得太透，有時候特別顯得沒有人情味，無法共情別人的煩惱。

B.狐狸

先看到狐狸的人你的情商很高，個性溫柔純粹，跟你相處的人都感受到輕鬆自在，所以人際關係特別好，大家都喜歡跟你做朋友，但是不太擅長獨立處理事情，比較會依賴身邊人的幫助，甚至不經思考就接納別人的意見，導致出現損失，因為你個性比較純真，對於人性險惡與複雜程度理解得不夠深，所以常把事情想得過度簡單，缺乏全面的分析。

C.什麼都不像

你的個性在情商或是智商都沒有特別凸出，是一個蠻中庸的人，你做事喜歡循規蹈矩、腳踏實地，做事情常常都是穩紮穩打的一步步實現，擁有很強的耐心以及毅力，最後當然有機會獲得成功，但是整體來說遇到問題比較不會變通，靈活度比較低，往往認定的事情就會死忠向前。

關鍵字：

心理測驗, 占卜, 個性

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