新北耶誕城周邊美食一次滿足！五星粵菜餐廳、平價居酒屋推薦必點公開

文／MENU美食誌

2024新北耶誕城正式在11／15開跑，除了好逛的耶誕城，周邊也有相當多美食餐廳，讓你吃喝玩樂一次滿足！

望月樓

新站路16號48樓

位於48樓的望月樓，有著俯瞰城市景緻的美景，同時也是新板唯一的國際五星粵菜餐廳，推薦西班牙伊比利火腿蒸龍虎斑球、天鵝蘿蔔酥餅和柚子片皮手撕雞。

▲望月樓。（圖／美食客TOP炫提供）

勇氣食堂

文化路一段270巷6號1樓

隱藏在巷內的日式和食料理餐廳，主打日本定食料理，提供經典丼飯、烤魚、炸豬排、壽喜燒等家常日料，推薦玉子燒、白酒燒雞丼和豬排愛玉子丼。

▲勇氣食堂。（圖／美食客momo提供）

東華川府重慶老火鍋

縣民大道二段112號

移植重慶正宗老火鍋來台，以全牛油為基底，全程由手工炒製鍋底，主打麻辣九宮格跟八卦鴛鴦鍋兩種用餐方式，推薦尖叫嫩牛肉、嫩鴨血和重慶小麵。

▲東華川府重慶老火鍋。（圖／美食客Sowon提供）

Merci cafe

新民街7巷17號

整體裝潢以白色和木色為主色調，提供經典的法式早餐、沙拉、三明治、飲品甜點，推薦炙烤鮭魚青醬義大利麵、蜂蜜檸檬生乳酪和巴黎人。

▲Merci cafe。（圖／美食客娜要吃什麼 提供）

鹿兒島燒肉專賣店 板橋新板店

文化路一段205號

主打平價高品質頂級食材，提供九州黑毛牛、美國安格斯牛，可選擇單點或是依據人數的套餐，且全程由服務人員代烤，推薦香蔥牛油拌飯、藍莓起司蛋糕。

▲鹿兒島燒肉專賣店。（圖／美食客巧妹提供）

老味噌居酒屋 板橋-江翠店

文化路二段255號

主打百元平價串燒的老味噌居酒屋，店內裝潢有著傳統居酒屋的樣貌，餐點以炭火直烤的方式呈現，推薦明太子雞肉串、白醬海鮮烏龍麵和午仔魚一夜干。

▲老味噌居酒屋。（圖／美食客Ashley提供）

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