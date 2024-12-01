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苗栗不是美食沙漠！6間必訪　全台唯一客家麻辣鍋、擂茶三吃

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文／MENU美食誌

苗栗是依山傍水的客家城，在美食發展上結合許多在地特色，快跟著小編去探訪苗栗美食吧！

月台茶棧
苗栗縣三義鄉

隱藏在勝興車站附近，是間古意盎然的老屋，不僅提供著道地的客家料理，還有擂茶體驗DIY，推薦擂茶三吃、梅干扣肉、客家粄條和辣味紅麴豆腐乳。

▲月台茶棧。（圖／美食客Shelly 雪莉提供）

雙峰草堂
苗栗縣銅鑼鄉

位於苗栗銅鑼鄉雙峰山上的銅鑼燒茶屋，主打特色銅鑼燒及杭菊咖啡茶飲，銅鑼燒內餡是以台灣在地產出食材精心熬煮而成，皆為現點現做，甜而不膩相當好吃。

▲雙峰草堂。（圖／美食客Ting 愛吃提供）

新月梧桐
苗栗縣三義鄉

苗栗特有的紅色扶桑花為主題，結合三義美食，以中菜為主、西菜為輔的創意華洋料理，推薦紹興醉雞卷、蔥㸆鯽魚、梅醋蕃茄釀、無錫排骨和山藥清雞湯。

▲新月梧桐。（圖／美食客wan-yu提供）

貢鍋共鍋麻辣火鍋店
苗栗縣苗栗市

日式老洋宅改建，是全台唯一融入客家菜的麻辣火鍋，湯頭皆為店家手工熬製，推薦客家胡椒豬肚雞鍋、阿嬤ㄟ菜籃、客家小炒鍋和阿婆家的烏梅汁。

▲貢鍋共鍋麻辣火鍋店。（圖／美食客Appleradish提供）

猫狸村Miaoli Village
苗栗縣苗栗市

裝潢以大量暗色系工業風為主，是一間義式結合客家料理的餐廳，提供義大利麵、燉飯、排餐，推薦客家桔醬炸抽、貓貍激浪果樹酒和櫻花綠寶石海鮮燉飯。

▲猫狸村Miaoli Village。（圖／美食客chiccc提供）

Daddy&Mommy
苗栗縣後龍鎮

位於後龍火車站附近，提供各式咖啡飲品、甜點以及輕食，主打精燉咖哩，推薦日本人愛吃牛肉咖哩飯、名古屋肉味噌歐姆飯、厚實黑咖啡和焦糖堅果塔。

▲Daddy&Mommy。（圖／美食客Tammy提供）

延伸閱讀

台北入冬必吃！這六間人氣麻辣鍋，抵禦寒冬的最佳享受，趕快收藏起來吧！

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※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵

關鍵字：

美食誌, 苗栗, 美食

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