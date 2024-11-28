南韓超夯Laka彩妝康是美獨賣、《蠟筆小新》小白可愛粉撲在屈臣氏

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▲屈臣氏獨家引進美妝蔚為話題。（圖／品牌提供、翻攝自IG/laka.official，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

年底美妝話題不斷，以《蠟筆小新》中的小白為主題的超可愛粉撲和刷具組，獨家在屈臣氏開賣，小白的狗碗變成收納盒，造型超吸睛！韓系超夯的彩妝品牌Laka即日也進駐康是美獨賣，最熱賣的顏色和品項，通通能找到！

以《蠟筆小新》中最可愛的角色「小白」為主題，推出療癒又實用的「小白舒芙蕾粉撲」與「小白迷你刷具組」，將像極了棉花糖的小白融入日常妝容，讓上妝成為幸福感爆棚的體驗。

其中小白舒芙蕾粉撲，觸感如雲朵般輕盈柔軟，輕鬆抓取粉底液，讓底妝均勻細緻，劇情中小白的狗碗化身收納盒，造型可愛又吸睛每次用完粉撲更方便收納。「小白迷你刷具組」收入六件實用的美妝工具，搭配小白透明收納盒，小旅行時攜帶或是隨身補妝心情都會超愉悅。兩款超級萌翻小白彩妝工具都在屈臣氏獨家登場，12月25日前更享有優惠價，粉絲們一定要趕快衝一波。

南韓彩妝品牌Laka即日起也正式進駐康是美，全台200間門市同步上架，開啟更便利的購物體驗。自2019年就由Amiid Beauty獨家引進台灣，明星商品除了眉膠外，它的眼影盤和唇彩也都是女生的心頭好。

目前最燒的持久水光唇釉與玻璃光水潤唇膏，因持久顯色的妝感與輕盈舒適的質地而廣受好評。此次進駐康是美，進一步實現「Laka Everywhere」的品牌願景，讓消費者，享受不受拘束的試妝體驗，買到心儀的彩妝單品。