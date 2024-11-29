高露潔「聖誕亮片牙膏」太夢幻、SELAHATIN 4款禮盒必收藏

▲聖誕節推出的口腔限定品討論度高。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

維持口腔潔淨是基本禮儀，趁著聖誕節即將來臨，高露潔推出聖誕閃亮限量版牙膏，半透明膏體帶著亮片，真的太夢幻，來自瑞典的口腔護理品牌SELAHATIN也推出4款聖誕限量禮盒，讓人好想收藏！

▲高露潔 聖誕閃耀限量版牙膏，95g，199元。

高露潔本季推出的「聖誕老公公祝福款」聖誕閃耀限量版牙膏，在外觀設計運用品牌經典的高露潔紅結合綻放煙火下閃耀的金色聖誕樹，以飽滿的節日元素打造出燦爛耀眼的聖誕景象。

夢幻半透明膏管的設計，讓人一眼就能欣賞內裡閃爍的晶瑩膏體，透出如雪般純淨的白色，搭配點點聖誕樹與紅葉閃片，閃耀的閃片宛如置身於飄雪聖誕夜。特別的是，這些水溶性閃片可在刷牙中漸漸溶解，為清新潔齒的體驗增添了趣味。精巧閃片還能用於妝容點綴，輕點於臉部或鎖骨，瞬間讓你成為聖誕派對的焦點。

▲SELAHATIN 聖誕限量禮盒組（我當然愛你），3,150元。

2024年冬季，SELAHATIN全新推出聖誕限量禮盒系列，4款期間限定禮盒與出生自法國的藝術家Edmund Dulac的經典作品結合。他的作品從東方藝術中汲取靈感，展現出異國情調的主題、鮮豔的色彩以及精緻的設計，捕捉聖誕佳節及假日季節的精神與魔幻氛圍。Edmund Dulac作品充滿幻想與冒險故事，SELAHATIN聖誕限量禮盒系列為他充滿想像力且精緻的風格提供了完美的舞台，並藉此傳遞佳節情意。

SELAHATIN節日系列，除了4款期間限定、全球同步開賣的口腔香氛禮盒，10X攜手花藝品牌Museum of FLOWERS，聯名打造台灣獨家銷售的限量美白牙膏花盒。任選4款美白香氛牙膏，結合細膩的花卉設計與銀白花材妝點，打造節令專屬的優雅祝福。