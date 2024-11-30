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2024全台百貨超辛苦「巨城逆勢成長4.6%」　竹科消費力有多強？

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▲2024新竹巨城周年慶首日。（圖／業者提供）

▲2024新竹巨城周年慶首日。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

全台百貨周年慶季進入收尾階段，目前僅剩台北車站商圈的新光三越站前店、京站時尚廣場，以及SOGO天母店，而新竹地區則由Big City巨城購物中心壓軸，今年全台百貨周年慶拚的辛苦，使出渾身解術達到持平就不錯了，而巨城1至10月業績還逆勢成長4.6％，比去年多賺好幾個億，竹科貴婦消費力不容小覷。

▲2024新竹巨城周年慶首日。（圖／業者提供）

新竹巨城周年慶近期登場，11／28為周年慶第一天，近日天氣變冷助攻冬裝買氣，加上滿額回饋、特定業種回饋與滿額禮優惠等層層促銷，首日就湧入16萬人次、創下6億元業績創新高，預估周年慶12天共可創造30億元業績，今年全年業績可破172億元。

但即使還沒到周年慶促銷季，巨城在今年1至10月業績也有4.6％的高成長，在沒有精品加持之下的巨城，仍然穩坐大新竹地區冠軍，巨城董事長李靜芳表示，今年完成逾800坪的改裝工程，目前館內有50%的品牌，業績都是全台前三。可見新竹人的消費實力驚人。

▲2024新竹巨城周年慶首日。（圖／業者提供）

巨城與新竹地區居民共存共榮，發揮地區百貨極大化效應，新竹是全台新生兒出生最多的縣市，加上消費者平均年齡年輕，在母嬰跟潮牌類別都有持續成長，除了新進品牌擁有集客與買氣之外，巨城也是首度提供「免費健檢」服務的購物中心，消費者前去逛街還能順便做癌篩跟腹部超音波，讓不想至醫院的長者也能突破心理障礙。

▲2024新竹巨城周年慶首日。（圖／業者提供）

疫情後國人赴外旅遊風氣盛，加上日圓匯率低、通膨導致購物意願緊縮等因素，不具名的百貨高層表示，現在百貨不能只用「賣東西」來生存，要提供更適切的服務，「被消費者需要」才能有成長空間。

關鍵字：

巨城, 新竹, 百貨, 周年慶, 消費力

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