超人氣！暖男詹懷雲擔任一日店長　粉絲圍觀互動讓他好害羞

▲詹懷雲一出場的暖暖笑容，立刻融化粉絲心。（圖／記者黃克翔攝）

記者曾怡嘉／台北報導

演出熱門影集《影后》爆紅的「流氓」詹懷雲（29日）出席戶外潮流生活品牌活動，穿著黑色羽絨外套的他，臉上掛著靦腆笑容非常害羞，果然是暖男來著。他分享自己假日時最喜歡去釣魚，是十足的戶外咖，外出時特別注重衣服的保暖與機能性，像是身上的羽絨外套就很輕，一套上身就很有型。

▲詹懷雲幫幸運粉絲穿上羽絨大衣。（圖／記者黃克翔攝）

假日人人都愛往戶外跑，國家地理服飾以三大情境區所打造「全境探險之旅」快閃秘境，帶領大家一同穿梭都市日常到寒冷雪地的冒險旅程，（29日）邀請詹懷雲擔任活動嘉賓，現場超高人氣，即便是冷冷的天也有不少粉絲圍觀，爭相一睹風采。

▲私下的他是個靦腆不多話的大男孩。（圖／翻攝自IG/zhan_1998__）

詹懷雲現場也透露自己特別喜歡水上活動，像是釣魚或浮潛，偶爾也會去露營放鬆，享受與大自然親近的感覺。他也分享：「有一次跟朋友去海邊烤肉，結果風太大搞了兩個小時都生不起火，最後只好放棄，改喝飲料聊天，卻成了最難忘的回憶之一。」他也笑稱，這正是戶外探險的魅力所在，往往帶來意想不到的狀況，卻讓每次的體驗都變成獨一無二。

▲暖心的角色為他帶來高人氣。（圖／Netflix）

飾演暖男流氓人氣正旺的他，被問及理想型？他坦言沒有特別一定的類型，但是喜歡戶外運動肯定加分，初嘗爆紅滋味的他，也分享自己外出並不會特別喬裝，也還沒有偶包，還是做最真的自己，未來的工作計劃都交給經紀人安排，超真誠地回答，真的把一票粉絲都融化。